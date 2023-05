Vor wenigen Tagen hat Apple neue Funktionen für kognitive Barrierefreiheit ein, zusammen mit Live Speech, Personal Voice und Point and Speak in Lupe angekündigt. Auch wenn Apple iOS 17 mit keiner Silbe erwähnt hat, werden die neuen Softwarefunktionen im Laufe dieses Jahres mit iOS 17 eingeführt. Ob die Funktionen direkt zum Start von iOS 17.0 oder erst mit einem iOS 17.x Update zur Verfügung stehen werden, bleibt abzuwarten. Auf die neue Softwarefunktion „Personal Voice“ möchten wir noch einmal separat zu sprechen kommen.

Personal Voice: Mit iOS 17 könnt ihr eine eigene Stimme erstellen

Auch wenn Apple vergangene Woche mehrere neue Funktionen zur Barrierefreiheit vorgestellt hat, dürfte Personal Voice zu den spannendsten Neuerungen gehören.

Für Anwendern, bei denen die Gefahr besteht, dass sie ihre Sprachfähigkeit verlieren – wie beispielsweise Menschen, bei denen kürzlich ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert worden ist oder die an anderen Krankheiten leiden, die die Sprachfähigkeit nach und nach beeinträchtigen können – bietet Personal Voice eine einfache und sichere Möglichkeit, eine Stimme zu erzeugen, die wie die eigene klingt.

Bis dato war es zeitaufwendig und kostspielig, die eigene Stimme in einer Datenbank zu speichern. Hierzu mussten Betroffene rund 1.500 Phrasen zu Trainigszwecken sprechen. Apple wird diesen Prozess deutlich vereinfachen. Ihr könnt eine eigene Stimme erstellen, indem ihr eine zufällige Reihe von Textaufforderungen vorlest, um 15 Minuten Audio auf dem iPhone oder iPad aufzunehmen. Diese Bedienungshilfe im Bereich Sprache nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät, um die Informationen der Nutzer sicher zu halten, und lässt sich reibungslos in Live Speech integrieren, sodass man mit der eigenen Stimme sprechen kann, wenn man sich mit den Liebsten verbindet. Mit Live Speech auf iPhone, iPad und Mac können Anwender das, was sie sagen möchten, eintippen, damit es bei Telefonaten und FaceTime-Anrufen sowie bei persönlichen Gesprächen laut gesprochen wird.

15 Minuten sind in jedem Fall eine überschaubare Zeit. Wir können uns gut vorstellen, dass viele Anwender – auch diejenigen, bei denen nicht die akute Gefahr besteht, dass sie ihre Stimme verlieren – von Personal Voice Gebrach machen, um für mögliche Eventualitäten gerüstet zu sein.