Je näher wir uns auf die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) zubewegen, desto intensiver werden die Gerüchte rund um das sogenannte Apple AR-/VR-Headset. Nun heißt es, dass Apple weiterhin im Hintergrund Marken für sein Headset registriert. Jüngstes Beispiel ist die Wortmarke „xrProOS“.

Apple registriert „xrProOS“ als Markenzeichen

Die in Delaware ansässige Firma „Deep Dive LLC“ hat am 18. Mai in Argentinien, der Türkei und auf den Philippinen die Marke „xrProOS“ im Stil der Apples SF Pro Schriftart angemeldet. Dasselbe Unternehmen hatte erst Anfang dieses Monats die Wortmarke „xrOS“ (ebenfalls in SF Pro) eintragen lassen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass sich hinter „Deep Dive LLC“ eine Tarnfirma steckt, die für Apple rund um den Globus entsprechende Markenzeichen eintragen lässt.

Interessanterweise wurde von „Deep Dive LLC“ am 18. Mai auch in Australien, Neuseeland und Großbritannien die Marke „xrProOS“ beantragt, in diesen Ländern allerdings ohne das SF Pro Design. Bereits am 27. April erfolgt die Anmeldung in Jamaika. Jamaika ist laut Macrumors häufig der Ort, an dem Apple zum ersten Mal Marken für zukünftige Produkte anmeldet, da das Land über keine durchsuchbare Online-Markendatenbank verfügt, was dem Unternehmen dabei hilft, die Geheimhaltung zu wahren.

Dies ist übrigens das erste Mal, dass wir von dem Namen „xrProOS“ lesen. Es ist unklar, wie Apple diese Bezeichnung (wenn überhaupt) für sein Headset verwenden wird. Bis dato war immer nur die Rede von „xrOS“ als Betriebssystem. Dieses dürfte am 05. Juni gemeinsam mit dem Headset im Rahmen der WWDC-Keynote angekündigt werden. Dann dauert es allerdings noch mehrere Monate, bis das Headset erhältlich sein wird. In dieser Zeit haben Entwickler die Möglichkeit, entsprechende Applikationen für das Headset zu entwickeln.

Das Gerät soll eine Mischung aus Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Funktionen bieten, die dank einem Dutzend Kameras per Hand- und Eye-Tracking gesteuert werden können. Der Preis des Headsets wird in den USA auf etwa 3.000 Dollar geschätzt.

Zu den weiteren Markenanmeldungen, die möglicherweise mit dem Apple Headset in Verbindung gebracht werden, zählen Reality One , Reality Processor , Optica und Deep Screen.