Apple TV+ hat bisher einige erfolgreiche Marken hervorgebracht, allen voran „Ted Lasso“. Das Unternehmen verzichtete bisher darauf, offizielle Merchandise-Artikel für seine Apple TV+ Produkte über den hauseigenen Online Shop zu verkaufen. Das hatte die Produktionsstudios jedoch nicht davon abgehalten, ihre eigenen Merchandise-Artikel zu lizenzieren. So hatte beispielsweise Warner Brothers und Fisher-Price ein „Ted Lasso“-Sammelfigurenset auf den Markt gebracht. Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, wird Apple in Kooperation mit Nike nun erstmals TV+ Merchandise direkt über den Apple Store verkaufen.

Apple TV+ Merchandise

Jason Sudeikis, Hauptdarsteller und Schöpfer von „Ted Lasso“, erklärte bereits, dass die dritte Staffel ein Ende des ursprünglichen Handlungsbogens sei. Auch wenn eine Fortsetzung der Serie noch ungewiss ist, kann man davon ausgehen, dass Apple versuchen wird, seine beliebteste Original-Serie auf jede erdenkliche Weise fortzusetzen. Es ist möglich, dass weitere Staffeln oder Spinoff-Serien mit bestimmten Charakteren in Arbeit sind. Während wir uns noch fragen, ob „Ted Lasso“ nach der dritten Staffel in die Verlängerung gehen wird, widmet sich Apple der passenden Ausstattung für Fans.

So berichtet Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter, dass Apple in Kooperation mit Nike eine „Ted Lasso“-Kollektion anbieten wird, die AFC Richmond Trikots, Shirts, Schals und mehr umfasst. Das Sortiment wird über den Apple Online Store erhältlich sein, während die Kunden in den Einzelhandelsgeschäften über einen QR-Code auf Apples Online Store geleitet werden.

Die Kollektion war bisher nur über Nike erhältlich (die meisten Artikel sind derzeit ausverkauft), das Apple Online Store Angebot ist somit ein zusätzlicher Vertriebsweg. Es ist jedoch durchaus möglich, dass Apple in Zukunft auch anderes Merchandise im Zusammenhang mit Apple TV+ anbieten wird. Die Einführung der „Ted Lasso“-Produkte im Apple Store könnte als erster Schritt in diese Richtung gesehen werden. Apple hat erkannt, dass Merchandise ein effektiver Weg ist, die Bindung der Fans zu stärken und zusätzliche Umsatzmöglichkeiten zu generieren.