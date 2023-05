„Prehistoric Planet 2“ ist gestartet. Für gewöhnlich machen wir euch regelmäßig mittwochs und freitags auf die Neuheiten auf Apple TV+ aufmerksam. In dieser Woche wählt Apple einen anderen Ansatz. Am heutigen Tag startet ein einwöchiges Event, bei dem Tag für Tag eine neue Folge von „Prehistoric Planet – Staffel 2“ freigegeben wird.

„Prehistoric Planet 2“ ist auf Apple TV+ gestartet

Habt ihr Interesse an Natur-Dokumentationen und im Speziellen an Dinosauriern? Dann ist „Prehistoric Planet – Staffel 2“ genau richtig für euch. Die erste Staffel brachte bereits beeindruckende Bilder auf die Mattscheibe und nun geht es mit der zweiten Staffel weiter.

Die neue Staffel versetzt euch Millionen von Jahren in die Vergangenheit, um unsere Welt zu entdecken – und die Dinosaurier, die sie durchstreiften – alles in außergewöhnlichen Details. Vertont mit einer Originalpartitur des mehrfachen Oscar-Preisträgers Hans Zimmer, Anže Rozman und Kara Talve für Bleeding Fingers Music.

Die zweite Staffel präsentiert viele neue Dinosaurier und zeigt noch nie zuvor gesehene Arten, darunter das indische Sauropoden Isisaurus, den nordamerikanischen Troodontiden Pectinodon sowie die riesigen Flugsaurier Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx. In dieser Staffel nimmt die Serie den Zuschauer auch mit in die Lebensräume der Dinosaurier und zeigt die Gefahren, die Abenteuer und sogar die Kameradschaft zwischen den Arten. Bei der Erkundung von fünf neuen Lebensräumen erwartet die Zuschauer eine Reise zu den aktiven Vulkanen Indiens, den Sümpfen Madagaskars, den tiefen Ozeanen in der Nähe Nordamerikas und vielem mehr.

Begebt euch mit dem Trailer schon einmal auf eine beeindruckende visuelle Reise in die Vergangenheit, die mithilfe modernster Technologie und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen umgesetzt wurde.