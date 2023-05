Apple hat in den letzten Monaten daran gearbeitet, seinen allerersten Apple Store in einem Einkaufszentrum zu verlegen. Auch wenn der geschichtsträchtige Apple Store umzieht, so bleibt er dem Tysons Corner Center in Nord-Virginia (Washington DC) erhalten. Über die Umgestaltung des Ladens haben wir bereits berichtet. Jetzt wurde die Neuauflage des ersten Apple Store mit einer Vielzahl von Änderungen enthüllt. Dies fällt mit dem 22. Jahrestag des Apple Store zusammen, was dem Anlass eine zusätzliche Bedeutung verleiht.

Apple Tysons Corner

Der Tysons Corner Store ist die umfassendste Neugestaltung eines Apple Store seit fast einem Jahrzehnt und läutet ein neues Kapitel für den Apple-Einzelhandel ein. Der Apple-Geschichts- und Einzelhandelsexperte Michael Steeber hatte das Privileg, noch vor der offiziellen Eröffnung einen Rundgang durch den neuen Store zu machen, um einen detaillierten Einblick zu erhalten. Er hebt hervor, dass der neue Tysons Corner Store nicht einfach nur ein größeres Ladenlokal mit einem neuen Look ist, sondern ein völlig neues Erlebnis für die Kunden darstellt.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Rückkehr der traditionellen Genius Bar. Die Genius Bar ist seit den Anfängen des Apple Store ein fester Bestandteil des Kundenerlebnisses. Wenn Kunden ein Problem mit ihrem Mac, iPhone, iPad oder einem anderen Apple-Gerät haben, können sie einen Termin an der Genius Bar vereinbaren. Dort treffen sie auf Apple-Experten. Die Mitarbeiter sind geschult, um technische Probleme zu diagnostizieren und Lösungen anzubieten.

Im neuen Tysons Corner Store befindet sich die Genius Bar genau dort, wo sie sich im allerersten Apple Store befand, nämlich in der hinteren rechten Ecke. Die Genius Bar wurde neu gestaltet, um persönliche Gespräche bei der praktischen Unterstützung von Technik und Hardware zu ermöglichen.

Nicht nur die physische Präsenz der Genius Bar ist zurückgekehrt, sondern auch das Genius Bar Logo wurde in einem aktualisierten Design wieder eingeführt. Das vertraute atomare Genius Bar-Logo verleiht einen Hauch von Nostalgie und signalisiert gleichzeitig das Engagement des Geschäfts für technisches Know-how und Kundenservice.

Neben der neu gestalteten Genius Bar gibt es im Tysons Corner Store noch weitere Neuerungen und Verbesserungen. Die Avenues, ein zentrales Merkmal der Apple Stores, in denen die Kunden verschiedene Produktkategorien erkunden können, wurden ebenfalls neu gestaltet. Ziel war hierbei, ein frisches und ansprechendes Erlebnis zu bieten. Die Barrierefreiheit wurde in den Vordergrund gestellt, indem Funktionen integriert wurden, die die Inklusion und Benutzerfreundlichkeit für alle Kunden verbessern.

Im Einklang mit Apples Engagement für Nachhaltigkeit werden im Store nachhaltigere Materialien verwendet, die sich an den allgemeinen Umweltzielen des Unternehmens orientieren. Apple hat schon immer betont, dass das Unternehmen seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren und einen positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben möchte, und der Tysons Corner Store spiegelt dieses Engagement wider.

Um einen visuellen Eindruck des neuen Stores zu vermitteln, hat Apple eine Pressemitteilung zusammen mit einer Galerie von Bildern der Eröffnung veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.