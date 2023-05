In den vergangenen Monaten ist die Deutsche Telekom bereits mehrere Kooperationen eingegangen, um den Glasfaserausbau voranzutreiben. Nun geht das Bonner Unternehmen eine weitere Partnerschaft ein, dieses Mal mit dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW). Ziel ist es, dass Millionen Mieter in Deutschland schneller einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung erhalten.

Glasfaserausbau: Telekom und GdW kooperieren

Die Deutsche Telekom und der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) habenb sich auf gemeinsame Positionen zum Glasfaserausbau verständigt. Die Wohnungswirtschaft stellt rund ein Drittel der Mietwohnungen in Deutschland, die Telekom ist der einzige Anbieter, der in ganz Deutschland auf dem Land, in den Städten und Ballungsräumen Glasfasernetze baut.

In einem Positionspapier haben beide Parteien ihre Musterregelungen für die Wohnungsunternehmen vorgelegt. Dabei bietet die Telekom für Mitgliedsunternehmen in ihren Ausbaugebieten, den Vollausbau und den Betrieb von Glasfasernetzen bis in die Wohnung (Fiber to the Home /FTTH) kostenlos an. Zudem werden Wohnungsunternehmen früher und mit mehr individuellem Handlungsspielraum in den Glasfaseranschluss ihrer Grundstücke und Wohnungen eingebunden.

Gemeinsam mit weiteren Marktteilnehmern soll bis 2030 „Glasfaser für alle“ in Deutschland Wirklichkeit werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Telekom in den kommenden Jahren 30 Milliarden Euro investieren. Über ihre Glasfasernetze transportiert die Telekom nicht nur eigene Dienste, sondern auch die von Wettbewerbern wie Vodafone, 1&1 oder regionalen Netzbetreibern.