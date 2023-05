Vor wenigen Tagen hatten wir euch nicht nur auf den offiziellen Teaser zu „Killers of the Flower Moon“ aufmerksam gemacht, sondern euch auch darauf hingewiesen, dass der Film am vergangenen Wochenende seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes feiert. Neben den Hauptdarstellern war auch Apple CEO Tim Cook bei der Premiere vor Ort.

Tim Cook besucht die Weltpremiere zu „Killers of the Flower Moon“

Am vergangenen Wochenende fand die Weltpremiere zu „Killers of the Flower Moon“ bei den Filmfestspielen in Cannes statt. Auf den verschiedenen sozialen Netzwerken sind diverse Fotos und Videos zu der Veranstaltung aufgetaucht, auf denen zu sehen ist, dass nicht nur der Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio bei dem Event vor Ort war, auch Apple CEO Tim Cook gab sich die Ehre.

Dieser meldete sich mit folgenden Worten auf Twitter zu Wort:

Wir haben Apple TV+ entwickelt, um Geschichten zu erzählen, die einen Unterschied machen, und „Killers of the Flower Moon“ tut genau das. Vielen Dank an die Osage Nation, Martin Scorsese und alle, die an der Erzählung dieser wichtigen Geschichte beteiligt waren. Und vielen Dank an die Filmfestspiele von Cannes für einen unvergesslichen Abend!

Rückmeldungen zufolge erhielt der Film eine neunminütige Standing Ovation und wurde von Kritikern als Meisterwerk gefeiert. Der Film wird wie folgt beschrieben

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Öl der Osage-Nation ein Vermögen ein, die über Nacht zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Osage-Geld wie möglich manipulierten, erpressten und stahlen, bevor sie zum Mord griffen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die unwahrscheinliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimi-Saga, in der wahre Liebe auf unaussprechlichen Verrat trifft. „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Jesse Plemons wird von Oscar-Gewinner Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Scorsese inszeniert, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.

„Killers of the Flower Moon“ startet am 06. Oktober in ausgewählten Kinos, ab dem 20. Oktober wird dieser in allen Kinos uraufgeführt. Einen Termin, wann der Film auf Apple TV+ debütieren wird, ist noch nicht bekannt.