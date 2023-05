Zum Start in die neue Woche hält die Deutsche Telekom spannende Neuerungen für ihre Mobilfunkkunden bereit. Bestandskunden im Mobilfunk profitieren von bis zu 10GB monatlichem Datenbonus. Los geht es Anfang Juli. Die Höhe des Datenbonus ist abhängig von der Dauer des Vertragsverhältnisses.

Telekom belohnt Treue mit wiederkehrendem Datenbonus

Ihr erinnert euch? Vor Kurzem hatten wir euch darüber informiert, dass die Telekom einen Festnetz-Treuebonus eingeführt hat. Nun richtet das Bonner Unternehmen ihr Augenmerk auf Mobilfunkkunden. Die Telekom schenkt ihren Kundinnen für ihre Loyalität jeden Monat zusätzliches Datenvolumen. Es gilt: Je länger ihr dabei seid, desto mehr profitiert ihr.

Was heißt das ihn Detail?

Bestandskundinnen erhalten für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB. Bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind so ohne Mehrkosten möglich. Wer den maximalen Bonus jetzt noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus. Diesen erhalten alle, die einen MagentaMobil Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen und die, die in diese wechseln. Gleiches gilt für Nutzende von PlusKarten. Los geht es ab Anfang Juni. Dann steh der Datenbonus jeden Monat in der MeinMagenta App zur Verfügung. Ihr müsst ihn allerdings Monat für Monat selbst aktivieren.

Übersicht

MagentaMobil: 500 MB pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max.

MagentaMobil Young: 1 GB pro Jahr Vertragslaufzeit / 10 GB max.

MagentaMobil Prepaid: 500 MB pro Jahr Vertragslaufzeit / maximal das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens

Auch Kunden der Young- und Prepaid-Tarife der aktuellen Generation profitieren. Sie bekommen den Datenbonus ebenfalls in folgenden Varianten: Young-Berechtigte erhalten pro Jahr Treue 1 GB monatlich bei einem maximalen Bonus von 10 GB. Prepaid-Nutzende bekommen pro Jahr Treue 500 MB monatlich. Der maximale Datenbonus bei den Prepaid-Tarifen beträgt das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens und hängt damit vom jeweils genutzten Tarif ab.

-> Hier geht es zu den Telekom Tarifen