Erst kürzlich wurde bekannt, dass WhatsApp daran arbeitet, dass Nutzer zukünftig versendete Nachrichten nachträglich bearbeiten können. Nun haben die Verantwortlichen offiziell bestätigt, dass die Funktion in Kürze eingeführt wird.

WhatsApp Nachrichten können bald nachträglich bearbeitet werden

Verschiedene Messenger-Dienste bieten euch seit geraumer Zeit die Möglichkeit an, dass man eine verschickte Nachricht bearbeiten kann, wenn man sich zum Beispiel verschrieben habt. Auch WhatsApp arbeitet seit längerem an dieser Funktion und wie sich nun zeigt, wird diese in Kürze freigeschaltet.

So hat das Unternehmen auf Twitter einen kurzen Clip geteilt, aus dem hervorgeht, dass ihr schon bald verschickte Nachrichten nachträglich bearbeiten könnt. Wann die Verantwortlichen den Schalter exakt umlegen werden, wurde nicht kolportiert. Lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern.

Wir gehen davon aus, dass Anwender nach dem Verschicken einer Nachricht einen bestimmten Zeitraum (möglicherweise 15 Minuten) Zeit haben werden, eine Nachricht zu bearbeiten. Ein Limit wird man festlegen, um die Integrität der Konversation aufrechtzuerhalten, sodass Nachrichten nicht langfristig geändert werden können, da die Nachrichtenbearbeitungsfunktion nur dazu dient, etwaige Tippfehler zu korrigieren.