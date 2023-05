Apple hat soeben das Programm für seine diesjährige Worldwide Developers Conference bekannt gegeben. Erwartungsgemäß wird das Unternehmen seine jährliche Entwicklerkonferenz am 05. Juni 2023 mit einer Keynote eröffnen. Los geht es um 19:00 Uhr. Ihr könnt das Special Event per Live-Stream verfolgen. Wir werden per Live-Ticker von der Veranstaltung berichten.

WWDC beginnt am 05. Juni mit einer Keynote

Den Termin für die diesjährige WWDC (05. bis 09. Juni 2023) hatte Apple bereits vor ein paar Wochen offiziell bestätigt. Nun geht es ins Detail und der Hersteller aus Cupertino hat soeben ein etwas detaillierteres Programm veröffentlicht.

Apple Keynote

5. Juni, 19.00 Uhr MESZ

Die bisher größte und aufregendste WWDC23 beginnt mit einem ersten Blick auf wegweisende Updates, die im Laufe des Jahres für die Plattformen von Apple erscheinen werden. Die Keynote wird über apple.com, die Apple Developer App, die Apple TV App und YouTube verfügbar sein und kann nach Ende des Streams auch auf Abruf angeschaut werden.

Platforms State of the Union

5. Juni, 22.30 Uhr MESZ

Entwickler erfahren, wie sie ihre Apps auf das nächste Level bringen können, indem sie einen tieferen Einblick auf neue Tools, Technologien und Fortschritte der Apple Plattformen erhalten. Die Platforms State of the Union wird über die Apple Developer App und die Apple Developer Webseite übertragen.

Apple Design Awards

6. Juni, 3.30 Uhr MESZ

Mit den Apple Design Awards werden das handwerkliche Können, die kreative Fähigkeit und das technische Know-how von Apple Entwickler ausgezeichnet. Die Gewinner der diesjährigen Apple Design Awards werden über die Apple Developer App und die Webseite bekannt gegeben.

Zugang zu Experten

Auf der WWDC23 werden in 175 ausführlichen Videosessions die neuesten Tools und Technologien vorgestellt, um Entwickler die Möglichkeit zu geben, mehr darüber zu erfahren, wie sie die nächste Generation von Apps und Spielen entwickeln können. Entwickler erhalten von Apple Experten in persönlichen Online-Labs Antworten auf ihre Fragen zu technischer Umsetzung, Design und App Store — und, wie sie die Präsenz ihrer App im Store verbessern können. Vom 6. bis 9. Juni werden die Videos der Sessions täglich in der Apple Developer App und auf der Apple Developer Webseite veröffentlicht.

Aktivitäten

Zusätzlich zu den Videos der Sessions und den persönlichen Labs werden Ingenieure und Designer von Apple die ganze Woche über Slack-basierte Online-Aktivitäten durchführen, um Entwickler zu helfen, sich an technischen Diskussionen zu beteiligen, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten und sich mit der Community auszutauschen. Man kann an einer Frage- und Antwortrunde zu Technologie oder Design teilnehmen, sich Videos der Sessions anschauen, den Redner Fragen stellen oder sich eine Community aufbauen.

Developer App

Die Apple Developer App bietet eine großartige Möglichkeit, die WWDC23 auf Mac, iPhone, iPad und Apple TV zu erleben, mit täglichen Updates und Mitteilungen über die neuesten Nachrichten, Inhalte und Aktivitäten. Entwickler können Inhalte nach Themen durchsuchen, sich für Slack-basierte Online-Aktivitäten und persönliche Lab-Sessions anmelden, mit SharePlay Videos mit Gleichgesinnten ansehen, Code direkt aus den Videos der Sessions in Xcode kopieren, Feature Stories lesen und vieles mehr.