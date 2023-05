Anfang dieses Monats hatte Apple die iPad-Version von Final Cut Pro und Logic Pro angekündigt. Gleichzeitig hieß es, dass beide Apps ab dem heutigen 23. Mai 2023 im App Store erhältlich sein werden. Gesagt, getan. Ab sofort könnt ihr Final Cut Pro für iPad und Logic Pro für iPad herunterladen und installieren.

Lange Zeit war es nur ein Gerücht, dann wurde Final Cut Pro für das iPad angekündigt und am heutigen tag ist es endlich soweit. Ab sofort könnt ihr die iPad-Version von Final Cut aus dem App Store herunterladen.

Apple schreibt unter anderem

Im Gleichschritt steht auch Logic Pro für iPad ab sofort über den App Store zur Verfügung. Hier formuliert Apple unter anderem wie folgt

Logic Pro für iPad kombiniert die Leistung von Logic Pro mit der Mobilität des iPad zu einer professionellen All-in-One App für die Musikproduktion. Mit Multi-Touch Gesten können Musikschaffende Software-Instrumente spielen und auf natürliche Weise mit den Bedienelementen interagieren, sowie in komplexen Projekten durch Auf- und Zuziehen und Streichen navigieren. Plug-in Felder stellen die nützlichsten Steuerelemente zur Verfügung und erleichtern schnelles Gestalten von Sounds. Mit den eingebauten Mikrofonen des iPad können Nutzer:innen Stimmen oder Instrumente aufnehmen, und mit den fünf Mikrofonen in Studioqualität des iPad Pro können Anwender:innen praktisch jeden Raum in ein Aufnahmestudio verwandeln. Außerdem können Produzent:innen mit dem Apple Pencil präzise Bearbeitungen vornehmen und detaillierte Spurautomationen zeichnen. Außerdem können sie ein Smart Keyboard Folio oder Magic Keyboard anschließen, um Tastaturbefehle zu verwenden, die die Produktion beschleunigen.