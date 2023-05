Einem Twitter-Post von @URedditor zufolge könnte das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus eine vertikale Anordnung der hinteren Kameralinsen aufweisen. Diese mögliche Design-Änderung würde eine Abkehr von Apples aktueller diagonaler Anordnung bedeuten.

Apple führte die diagonal angeordneten rückwärtigen Kameralinsen mit dem iPhone 13 ein und setzte diese Anordnung mit der iPhone 14 Serie fort. Voraussichtlich wird sich dieser Trend auch beim kommenden iPhone 15 und iPhone 15 Plus fortsetzen. Sollten sich die Gerüchte jedoch bewahrheiten, würde das iPhone 16 nächstes Jahr das vertikale Kamera-Layout zurückbringen, welches zuletzt beim iPhone 12 und iPhone 12 mini zu sehen war.

Während die genauen Gründe für diese Änderung unklar bleiben, deutet der Leaker darauf hin, dass die Rückkehr zu einem vertikalen Kamera-Layout das iPhone 16 „sofort als das neueste Modell erkennbar“ machen würde.

The base model iPhone 16 will have a vertical camera layout, as opposed to diagonal on iPhone 15. This will make the device instantly recognizable as the latest model.

Currently, an iPhone 12-style design is in testing, though there is another design as well, same layout.

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 22, 2023