In knapp vier Monaten wird Apple die neue iPhone 15 Familie ankündigen, ein Jahr später werden die iPhone 16 Modelle folgen. Auch wenn das iPhone 16 und iPhone 16 Pro noch in weiter Ferne sind, gibt es erste zarte Gerüchte, wohin die Reise bei diesen Modellen gehen wird. Es heißt, dass die Größe der Pro-Modelle anwächst. Genau dies veranschaulichen die neuesten CAD-Renderings.

iPhone 16 Pro Max: CAD-Renderings zeigen größeres Design

Das iPhone 15 Pro wird in diesem Jahr ein signifikantes Upgrade darstellen. Unter anderem rechnen wir mit einem Titan-Gehäuse, abgerundeten Kanten, Verbesserungen beim Kamerasystem, einem neuen A17-Chip und USB-C. Die Displaygröße soll bei den Pro-Modellen weiterhin 6,1 Zoll und 6,7 Zoll betragen.

Glaubt man der Einschätzung des Displayanalysten Ross Young, so wird Apple im kommenden Jahr beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max auf 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll anwachsen sollen. Sonny Dickson (via 9to5Mac) hat nun CAD-Renderings zum iPhone 16 Pro Max veröffentlicht. Dieses könnte auch als iPhone 16 Ultra vermarktet werden.

Sollten die CAD-Renderings der Wahrheit entsprechen, so wird das iPhone 16 Pro Max im Vergleich zum iPhone 15 Pro Max in der vertikalen Dimension verhältnismäßig stärker wachsen als in der horizontalen Dimension. Die Gesamthöhe des ‌iPhone 16‌ Pro Max würde sich um etwa 5 mm auf rund 165,0 mm erhöhen, während die Breite nur um etwa 0,5 mm auf rund 77,2 mm zunehmen würde.

Behaltet in jedem Fall im Hinterkopf, dass uns noch rund 16 Monate von der Ankündigung des iPhone 16 und iPhone 16 Pro trennen. Auch wenn Apple bereits die Weichen für die 2024er Modelle gestellt hat, wird man sich noch nicht auf ein finales Design verständigt haben, Von daher sollte man nicht zwingend davon ausgehen, dass die aktuellen Renderings tatsächlich 1:1 umgesetzt werden. Die Grundtendenz dürfte allerdings stimmen.