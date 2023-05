Apple hat verschiedene Optionen für den Namen seines neuen AR/VR-Betriebssystems sondiert. Das Betriebssystem wird das mit Spannung erwartete AR/VR-Headset des Unternehmens antreiben. Während sich die Gerüchteküche einig ist, dass das neue Gerät den Namen „Reality Pro“ trägt, gibt es bei dem Betriebssystem zumindest noch Spielraum, was die Namensfindung angeht. Während der Name „xrOS“ als wahrscheinlichste Wahl für das Betriebssystem gilt, gibt es auch andere Möglichkeiten, die sich Apple hat schützen lassen.

xrOS, realityOS, realOS, realityproOS und xrProOS

Ende letzten Jahres hat Apple laut Bloomberg den internen Namen des Reality Pro-Betriebssystems von realityOS in xrOS geändert. Obwohl das Unternehmen eine Zwischenfirma genutzt hat, um xrOS im Januar als Markenzeichen zu registrieren, gibt es laut T3 noch weitere Namen, die als Markenzeichen geschützt wurden.

Apple hat sich mindestens fünf Namen schützen lassen, darunter xrOS, realityOS, realOS, realityproOS und xrProOS. Es ist zu beachten, dass Apples Verwendung von Tarnfirmen bedeuten könnte, dass es zusätzliche Marken gibt, die unbemerkt geblieben sind. Somit könnte uns Apple auch mit einem uns unbekannten Namen überraschen.

Die letzten beiden Namen, realityproOS und xrProOS, sind nicht völlig unwahrscheinlich. Wenn das Reality Pro-Headset eine eigene Version des Betriebssystems erhält, die sich von späteren, günstigeren Modellen unterscheidet, könnte dies die Aufnahme von „Pro“ in den Namen rechtfertigen. Beide Optionen könnten jedoch als zu umständlich für den praktischen Einsatz angesehen werden.

eXtended Reality – xrOS ist am wahrscheinlichsten

Unter den verbleibenden Namen ist xrOS der Spitzenreiter. Die Abkürzung „xr“ steht wahrscheinlich für „eXtended Reality“, ein Begriff, der häufig verwendet wird, um eine Kombination aus Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) zu beschreiben. Einige Unternehmen bezeichnen diese Kombination als „Mixed Reality“, während andere den Begriff „Extended Reality“ verwenden.

Apple hat sich nicht nur mehrere Namen schützen lassen, sondern xrOS wurde auch als Wortmarke registriert. Eine Wortmarke ist eine Art von Marke, die ein stilisiertes Branding beinhaltet. Im Fall von xrOS weist die in den neuseeländischen Registern gefundene Wortmarke die Apple-Schriftart San Francisco auf, die mit den Logos der anderen Betriebssysteme von Apple wie iOS, macOS, watchOS und tvOS übereinstimmt.

Vorstellung am 5. Juni auf der WWDC 2023

Während Apples Markenregistrierungen auf die Absicht des Unternehmens hinweisen, wird die endgültige Entscheidung über den Namen des Betriebssystems erst dann bestätigt, wenn das mit Spannung erwartete AR/VR-Headset offiziell vorgestellt wird. Bis dahin bleibt xrOS der Spitzenreiter im Bereich der Spekulationen und Erwartungen der Branche.

In Kürze findet Apples Entwicklerkonferenz statt. Die WWDC 2023 wird am 5. Juni mit einer Keynote eröffnet. Im Rahmen des Special Events sollten wir dann das erste Mal Apples AR-/VR-Headsets zu Gesicht bekommen. In etwa zwei Wochen werden wir somit wissen, was Apple im Schilde führt.