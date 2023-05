Wir möchten euch auf ein neues Video aus Hause Apple aufmerksam machen. Dieses hört auf den Namen „So passt du die Textgröße auf dem iPhone oder iPad an“. Es veranschaulicht euch, wir ihr die Schriftgröße auf dem iPhone und iPad zur besseren Lesbarkeit vergrößern könnt.

Video-Tipps: So passt ihr die Textgröße auf dem iPhone oder iPad an

Apple nutzt seine unterschiedlichen YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Dieses Mal dreht es sich um die Textgröße auf dem iPhone und iPad. Insbesondere ältere Freunde und Bekannte nutzen diese Option gerne.

Das Ganze ist kein Hexenwerk. Ihr ruft am iPhone / iPad -> Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Anzeige & Textgröße -> Größerer Text auf. Nun könnt ihr „Größere dynamischer Text“ aktivieren und über einen Schieberegler die Textgröße anpassen. Alle Apps, die dynamischen Text unterstützen passen sich an die festgelegte Lesegröße an.

Weitere Informationen zum Thema „Einstellungen für Anzeige und Textgröße auf dem iPhone, iPad und iPod touch verwenden“ findet ihr in diesem Apple Support Dokument.