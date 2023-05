WhatsApp macht regelmäßig mit kleineren und größeren Neuerungen von sich reden. Erst gestern haben wir euch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass ihr WhatsApp-Nachrichten nach dem Verschicken für 15 Minuten bearbeiten könnt. Sollte euch ein Schreibfehler unterlaufen, könnt ihr diesen schnell und einfach korrigieren. Nun kündigt sich die nächste Neuerung an. So führt der Messenger Passwort-Erinnerungen für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups ein.

WhatsApp: Passwort-Erinnerungen für Ende-zu-Ende verschlüsselte Backups

Seit längerem bietet euch WhatsApp die Möglichkeit an, dass ihre eure Backups durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt. Hierzu müsst ihr ein Passwort erstellen. Doch was passiert, wenn ihr euer Passwort vergesst? Solltet ihr euer Passwort vergessen und ihr euer Smartphone verlieren, so kann euch WhatsApp nicht helfen, euer Backup wiederherzustellen.

Da einige Benutzer jedoch den Zugriff auf ihr verschlüsseltes Backup verloren haben, da sie sich schlicht und einfach nicht mehr an ihr gewählte Passwort erinnern konnten, hat WhatsApp eine Art Passwort-Erinnerung entwickelt.

Wie man dem eingebundenen Screenshot entnehmen kann, werden ihr aufgefordert, das Passwort einzugeben, das ihr zum Verschlüsseln eurer Backups auf Google Drive und iCloud gewählt haben. Diese Funktion dient als Erinnerung, sodass ihr bestätigen können, dass Ihr Passwort korrekt ist. Kurzum: Ihr werdet regelmäßig nach dem Passwort gefragt, so dass ihr dieses verinnerlicht und nicht vergesst. Ähnlich geht WhatsApp seit Jahren bei der Überprüfung eures 6-stelligen Code für die zweistufige Verifizierung vor. Auch hier werdet ihr regelmäßig gebeten diesen einzugeben, um ihn nicht zu vergessen.

Solltet ihr euch nicht mehr an euer Passwort erinnern, so könnt ihr Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups deaktivieren und mit einem neuen Passwort wieder aktivieren. Solltet ihr euch aus welchen Gründen auch immer irgendwann nicht mehr an das Passwort erinnern, könnt ihr die Backups deaktivieren, ein neues Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backup anlegen und seid so wieder auf der sicheren Seite.

Die Passwort-Erinnerungen werden laut WABetaInfo mit WhatsApp für iOS 23.9.77 und WhatsApp für Android 2.23.9.74 eingeführt.