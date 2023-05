Ein neues Gerücht aus China deutet auf eine bedeutende Veränderung bei Apples Ladefunktion hin. Laut dem Leaker yeux1122 könnten die kommenden iPhone 15 Modelle das drahtlose Schnellladen mit 15 Watt auch dann unterstützen, wenn Ladegeräte von Drittanbietern verwendet werden, die nicht offiziell MagSafe-zertifiziert sind.

Keine Einschränkungen beim Wireless Fast Charging

Bisher waren die iPhone 12, 13 und 14 Modelle entweder an das offizielle MagSafe-Ladegerät von Apple oder an ein magnetisches Ladegerät eines Drittanbieters mit offizieller „Made for MagSafe“ (MFM)-Zertifizierung gebunden, um die 15 W Schnellladeleistung zu erreichen. Mit einem standardmäßigen Qi-zertifizierten kabellosen Ladegerät liegt die Ladeleistung dieser Modelle bei maximal 7,5 W.

Die Meldung von yeux1122 deutet auf eine Änderung in Apples Ladepolitik hin. Angesichts des jüngsten Beitrags von Apple zur Entwicklung des offenen Qi-Standards ist dies jedoch keine allzu große Überraschung. Das Wireless Power Consortium (WPC) stellte Anfang des Jahres den kabellosen Qi2-Standard der nächsten Generation vor. Eines der Hauptmerkmale dieses Standards ist die Aufnahme eines Magnetic Power Profile. Dieses Profil stellt sicher, dass Geräte, die Qi2 in Zukunft verwenden, die gleiche magnetische Technologie wie die MagSafe-Geräte für das iPhone 12 und neuer verwenden.

Mit dem Magnetic Power Profile von Qi2 werden Smartphones und Ladegeräte genau aufeinander abgestimmt, was zu einer verbesserten Energieeffizienz und einem schnelleren Ladevorgang führt. Das WPC geht davon aus, dass Qi2-fähige Smartphones und Ladegeräte in der Weihnachtssaison 2023 auf den Markt kommen werden.

Apples Unterstützung für kabelloses magnetisches Laden mit 15 W, selbst mit nicht MFM-zertifizierten Ladegeräten, steht im Gegensatz zu einem Gerücht, das den neuen USB-C-Anschluss des iPhone 15 betrifft. So heißt es, dass die iPhone 15 Modelle angeblich USB-C-Zubehör nur vollumfänglich unterstützen, wenn dieses durch das „Made for iPhone“ (MFi)-Programm zertifiziert ist. Das könnte bedeuten, dass Funktionen wie schnelles Aufladen und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung per USB-C nur auf von Apple zugelassenes Zubehör beschränkt sein könnten.