Während die Tech-Welt die Tage bis zur Enthüllung von iOS 17 herunterzählt, deuten neue Details auf einen bedeutenden Sprung in der iPhone-Nutzererfahrung hin. Einem exklusiven Bericht von Bloomberg zufolge wird das Update Funktionen einführen, die das iPhone 14 Pro in ein Smart Display verwandeln, wenn es im Querformat steht, was auf die zukünftigen Ambitionen des Tech-Giganten im Bereich der Smart Display-Technologie hinweist. Ebenfalls mit an Bord ist die bereits vermutete Tagebuch-App und Neuerungen für SharePlay, AirPlay sowie die Wallet-App.

iOS 17: Ein Vorläufer von Apples Ära der Smart Displays

Die neue Smart Display-Funktion ist in iOS 17 verfügbar, wenn das iPhone gesperrt und horizontal positioniert ist. Die Funktion wird einen ähnlichen Nutzen wie vergleichbare Displays von Google sowie Amazon bieten und gilt als Vorläufer für ein eigenständiges Smart Display von Apple.

Im Querformat können Details wie Kalendertermine, Wetter-Updates und Benachrichtigungen angezeigt werden, wodurch die mit iOS 16 eingeführte Always-on-Funktion erweitert wird. Laut Bloombergs Mark Gurman wird die neue Display-Ansicht einen dunklen Hintergrund mit hellem Text verwenden, um die Lesbarkeit zu erhöhen, was einen Unterschied zum derzeitigen Sperrbildschirm in iOS 16 darstellt.

Die Veröffentlichung von iOS 17 wird das erste bedeutende Software-Upgrade seit der Einführung der Always-on-Display-Hardware durch Apple mit iOS 16 und dem iPhone 14 Pro darstellen. Es wird erwartet, dass die neue Funktion exklusiv der Pro-Reihe vorbehalten bleibt.

SharePlay, AirPlay und Wallet Upgrades

Neben den Display-Updates wird iOS 17 „signifikante Änderungen an der Wallet-App des iPhone“ sowie Verbesserungen bei den Ortungsdiensten bringen, so Gurman weiter. Für das iPad ist zudem angeblich eine „neue horizontale Benutzeroberfläche“ in Entwicklung, aber die Widgets für den Sperrbildschirm bleiben iPhone-exklusiv.

Darüber hinaus soll Apple an Updates für SharePlay arbeiten. Obwohl SharePlay im Jahr 2021 als Teil von iOS 15 eingeführt wurde, hatte iOS 16 keine signifikanten Verbesserungen für die Funktion gebracht. Jetzt versucht Apple, die Funktion wiederzubeleben, die es iPhone- und iPad-Nutzern ermöglicht, gemeinsam TV-Serien zu sehen, Musik zu hören und vieles mehr.

Zusätzlich zu den Verbesserungen bei SharePlay berichtet Bloomberg, dass iOS 17 auch Upgrades für AirPlay enthalten wird. Insbesondere hat Apple Berichten zufolge „Gespräche mit Hotels und anderen Orten geführt, die Fernseher und Lautsprecher anbieten, um es Nutzern zu erleichtern, Video und Audio auf Geräte zu übertragen, die sie nicht besitzen.“

Tagebuch-App erkennt die Stimmung des Nutzers

Wie Bloomberg bestätigt, wird es die vom Wall Street Journal bereits prophezeite Apple Tagebuch-App tatsächlich in iOS 17 geben. Dieser Schritt hin zu einer Anwendung im Stil von „Day One“ markiert nicht nur eine neue Richtung für Apples Ökosystem, sondern steht auch im Einklang mit dem Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden, so Gurmans Analyse.

Gurman verrät, dass die Tagebuch-App fortschrittliche Notizen und soziale Komponenten enthalten wird und damit das iPhone-Erlebnis für die Nutzer bereichern soll. Darüber hinaus wird eine innovative „All Day People Discovery“-Funktion als Teil der App angepriesen, die es der Software ermöglicht, zu erkennen, wenn sich Nutzer in der Nähe anderer Personen aufhalten.

Gurman wies auch auf die bevorstehende Einführung einer Funktion zur Erfassung der Stimmung hin. In Verbindung mit der Tagebuch-App bietet diese Funktion ein umfassendes Tool zur Analyse des täglichen Lebens und der Emotionen des Nutzers. Hierbei werden all diese Nutzerdaten auf dem Gerät verarbeitet, sodass die Privatsphäre der Nutzer gewährleistet ist.

Apple zeigt iOS 17 und mehr am 5. Juni auf der WWDC 2023

Da Apple iOS 17 in weniger als zwei Wochen auf der WWDC 2023 ankündigen wird, zeichnen die neuen Details ein spannendes Bild von dem, was auf uns zukommt. Insgesamt verspricht die Konferenz wieder eine spannende Veranstaltung für Entwickler und Apple-Enthusiasten zu werden. Dabei gibt es Einblicke in die neuesten Software-Updates, potenzielle neue Hardware-Ankündigungen und einen Blick in die Zukunft von Apples Technologie-Ökosystem. Voraussichtlich wird das Unternehmen seine jährliche Entwicklerkonferenz am 5. Juni mit einer Keynote eröffnen. Los geht es um 19:00 Uhr. Ihr könnt das Special Event per Live-Stream verfolgen. Wir werden per Live-Ticker von der Veranstaltung berichten.