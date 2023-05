Erst kürzlich gab Mercedes Benz bekannt, dass die neue E-Klasse einen digitalen Fahrzeugschlüssel für iPhone und Apple Watch als Teil des Keiles-Go Komfort-Pakets anbieten wird. Im Hintergrund laufen nun die Vorbereitungen auf den Apple Servern.

Mercedes Benz bereitet Unterstützung für digitalen Autoschlüssel für das iPhone und die Apple Watch vor

Der digitale Autoschlüssel auf dem iPhone und der Apple Watch wird zukünftig auch von Mercedes Benz unterstützt. Nun wurden Änderungen an Apples Back-End-Konfigurationsdateien mit Verweis auf den Fahrzeughersteller aktualisiert.

Bis dato unterstützen nur weniger Hersteller den digitalen Autoschlüssel auf dem iPhone und der Apple Watch, darunter BMW, Hyundai, Kia, Genesis und BYD. Mit dem digitalen Fahrzeugschlüssel in Apple Wallet auf dem iPhone und der Apple Watch können Anwender ihr Fahrzeug entriegeln, verschließen und starten. Ein physischer Schlüssel ist in diesem Fall nicht notwendig. iPhone oder Apple Watch müssen lediglich in der Nähe des Fahrzeugs sein, um die Funktionen nutzen zu können.

Last month @MercedesBenz announced upcoming support for Apple’s Car Key feature. Today, it went live in the backend! (MBAG = Mercedes-Benz AG) H/t @nicolas09F9 pic.twitter.com/EaruxHcBFy — Aaron (@aaronp613) May 23, 2023

Mercedes Benz hat die Funktion unter anderem wie folgt angekündigt

Mit dem Digitalen Fahrzeugschlüssel lässt sich die E-Klasse starten und verriegeln, indem Fahrerin oder Fahrer einfach ein kompatible iPhone oder eine Apple Watch mit sich führen. Darüber hinaus ist Key-Sharing möglich: Familienmitglieder oder Freundinnen und Freunde können auf digitalem Weg zur Nutzung der E-Klasse eingeladen werden. Dabei können die Fahrzeugbesitzerin und der Fahrzeugbesitzer unterschiedliche Rechte vergeben: Es lässt sich entweder nur Zutritt ins Fahrzeug gewähren oder auch die Fahrt damit erlauben. Das Fahrzeug kann mehrere User gleichzeitig erkennen, mit bis zu 16 Personen lässt sich der Digitale Fahrzeugschlüssel teilen. Das ist über AirDrop, iMessage und weitere Messenger möglich, indem der Mitbenutzende den Schlüssel ihrer oder seiner Apple Wallet hinzufügt. Ebenso einfach kann die Nutzerin oder der Nutzer mit Hilfe der Apple Wallet oder des MBUX Infotainmentsystem einen Schlüssel nach dem Teilen wieder entfernen.

Im Hintergrund laufen nun die Vorbereitungen auf den Apple Servern. Lange dürfte es somit nicht mehr dauern, bis die Funktion tatsächlich freigeschaltet wird.