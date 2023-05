Anfang dieser Woche ist ein einwöchiges Event rund um „Prehistoric Planet 2“ auf Apple TV+ gestartet. Seit unserer Berichterstattung am Montag stehen zwei weitere Episoden bereit und zudem hat Apple auf YouTube einen 7 Minuten Appetizer zur Natur-Doku veröffentlicht.

Neue Folgen zu „Prehistoric Planet 2“

Die laufende Woche steht ganz im Zeichen der Dinosaurier auf Apple TV+. Die erste Staffel zu „Prehistoric Planet 2“ brachte bereits beeindruckende Bilder auf die Mattscheibe und Anfang dieser Woche startete die zweite Staffel.

Die zweite Staffel präsentiert viele neue Dinosaurier und zeigt noch nie zuvor gesehene Arten, darunter das indische Sauropoden Isisaurus, den nordamerikanischen Troodontiden Pectinodon sowie die riesigen Flugsaurier Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx.

Von Montag bis Freitag veröffentlicht Apple TV+ jeweils eine neue Folge. Los ging es am Montag mit „Inseln“. Dienstag startete „Ödland“ und ab dem heutigen Mittwoch steht „Sumpfland“ bereit. In einem von Dürre geplagten Talbecken, in dem schon viele umgekommen sind, verteidigt ein alter Pachycephalosaurus-Bulle seine Führungsrolle gegen einen jungen Herausforderer.

Prehistoric Planet 2 – Could Giant Pterosaurs Really Hunt on the Ground?

Wie wir es von Apple TV+ gewohnt sind, werden neue Serien, Dokus und Filme für gewöhnlich mit Videos auf YouTube begleitet. Nun hat Apple den Clip „Prehistoric Planet 2 — Could Giant Pterosaurs Really Hunt on the Ground?“ veröffentlicht. In diesem seht ihr, dass Flugsaurier seltene fliegende Reptilien waren, die sowohl durch die Luft fliegen als auch effizient Beute an Land fangen konnten.

Update 09:24 Uhr: Apple hat noch zwei weitere Clips veröffentlicht.

