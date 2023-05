Im Bereich der Technologie ist der Monat Juni für die Apple-Gemeinschaft oft ein Zeichen der Vorfreude und Begeisterung, da die Worldwide Developers Conference (WWDC) näher rückt. Im Rahmen der WWDC erhalten Entwickler und Fans nicht nur einen Blick auf zukünftige Apple-Produkte, sondern es gibt auch einen Wettbewerb. In diesem Jahr hat Apple bereits zwei Wochen vor Beginn der 34. jährlichen Konferenz damit begonnen, die Gewinner der Swift Student Challenge 2023 zu prämieren. So haben die ersten erfolgreichen Teilnehmer bereits ihre Preise erhalten, darunter AirPods Pro, ein Sweatshirt, Pins und mehr.

Die Swift Student Challenge ist ein jährlich stattfindender Programmierwettbewerb, bei dem Schüler und Studenten weltweit aufgefordert werden, ein innovatives Projekt mit Apples Swift Playgrounds App zu entwickeln. Die diesjährigen Richtlinien verlangten von den Teilnehmern, ein interaktives Erlebnis zu schaffen, das in einem knappen Drei-Minuten-Fenster vollständig verstanden werden kann. Die Bewertungskriterien konzentrierten sich auf das technische Niveau, die Originalität der Ideen und die Darstellung der kreativen Prozesse und Erfahrungen bei der App-Entwicklung in den schriftlichen Einreichungen.

Die Gewinner dieses Wettbewerbs erhielten eine Reihe von Sachpreisen, die das WWDC-Thema widerspiegeln. Dazu gehören ein begehrtes WWDC 2023-Sweatshirt, ein Paar AirPods Pro und eine Sammlung von WWDC-Ansteckern.

I have received my #WWDC23 sweatshirt, AirPods Pro, and pin set from winning Apple’s #SwiftStudentChallenge for the second time! 🎊🎉🥳

I am so thankful to Apple for this chance to create something wonderful! 👨🏼‍💻

Congratulations to all winners! 🙌🏼 pic.twitter.com/ZvWZXtzCpE

— Joe Naveau (@joenaveau) May 23, 2023