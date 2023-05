Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Pride Monat kündigt Apple Fitness+ eine neue „Künstler:innen im Spotlight“-Reihe an, die sich auf die langjährige LGBTQ+ Unterstützerin und Pop-Ikone Madonna konzentriert. Ihre Musik wird in neuen Trainingseinheiten und Meditationen eingesetzt, die auf verschiedenen Aspekten ihres einflussreichen Lebens basieren.

Apple Fitness+ startet neue Madonna Spotlight Serie

Die neue Apple Fitness+ Reihe startet am Montag, dem 5. Juni. Sie wird verschiedene Trainingsarten wie HIIT, Rudern, Radfahren, Core, Laufband, Kraft, Tanz und Yoga umfassen, alle unterlegt mit Madonnas Hits aus vier Jahrzehnten.

Madonna, bekannt für ihre bahnbrechende Musik und ihren Einfluss auf Kultur und Stil, hat als erste Künstlerin 50 Nummer-eins-Hits in den Billboard-Charts erzielt und wurde von Guinness World Records als die Künstlerin mit den meistverkauften Singles und Alben (inklusive digital) aller Zeiten ausgezeichnet.

Die Playlists der Workouts werden Madonnas Hits aus verschiedenen Jahrzehnten enthalten. In einem besonderen Tribut werden die Trainer in ikonischen Madonna-Looks gestylt. Tyrell Désean, ein Fitness+ Trainer, wird Nutzer zum Beispiel im Stil des berühmten weißen Spitzenkleids, das Madonna 1984 bei den MTV Video Music Awards trug, beim Radfahrtraining ermutigen.

Neben der Madonna-Reihe wird Apple Fitness+ den Pride Monat mit sieben neuen Trainings und Meditationen feiern, die am 29. Mai starten und die LGBTQ+ Community ehren. In jedem dieser Trainings werden Playlists von LGBTQ+ Künstlerinnen und Künstlern zu hören sein. Die Trainings werden in einem speziellen Beleuchtungsstil durchgeführt, der von der Regenbogenflagge inspiriert ist.

Apple unterstützt darüber hinaus die LGBTQ+ Community mit einem neuen Apple Watch Pride Edition Sportarmband, einem passenden Zifferblatt und einem schicken iOS-Hintergrundbild. Der Verkauf dieser Artikel unterstützt Organisationen, die sich für positive Veränderungen in der LGBTQ+ Community einsetzen, darunter das Equality Federation Institute, Encircle und The Trevor Project.

Diese Initiativen stellen eine Wertschätzung für die LGBTQ+ Community und den wichtigen Fortschritten dar, die sie in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Die Aktivitäten setzen das Engagement von Apple für Vielfalt, Inklusion und Gleichheit fort, während sie gleichzeitig Madonnas nachhaltigen Einfluss auf Musik und Kultur ehren.