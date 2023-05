Apple hat im Rahmen der „The One Show“ eine der renommiertesten Auszeichnungen der Werbebranche erhalten. Die globale gemeinnützige Vereinigung „One Club for Creativity“ feierte ihr 50-jähriges Bestehen im Hammerstein Ballroom in New York City und zeichnete Apple für seinen außergewöhnlichen Accessibility-Film „The Greatest“ und weitere Videos des Unternehmens aus.

Apple gewinnt „Best of Show“-Award mit „The Greatest“-Spot

Der in London ansässige Unternehmenszweig von Apple gewann in Zusammenarbeit mit seiner Zentrale in Cupertino den „Best of Show“ und „Best of Discipline“ Award für den ergreifenden Film „The Greatest“. Das Video, welches am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember 2022 veröffentlicht wurde, unterstreicht das anhaltende Engagement von Apple für Barrierefreiheit.

Mit dem Film „The Greatest“ will Apple die Aufmerksamkeit auf die Innovationen lenken, die das Unternehmen entwickelt hat, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu erleichtern. Der Film stellt Behinderung in einem neuen Licht dar und konzentriert sich auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten in alltäglichen Momenten, die durch die Technologie von Apple ermöglicht werden.

Apple ist bekannt dafür, einige der überzeugendsten Werbespots zu kreieren, sei es für ein neues Produkt oder für soziale Aufgaben wie Barrierefreiheit. Das Unternehmen wurde bei der Veranstaltung nicht nur mit dem „Best of Show“-Award, sondern insgesamt mit über 50 Auszeichnungen bedacht. Neben „The Greatest“ wurden unter anderem folgende Videos von Apple geehrt:

„Share the Joy“ AirPods-Werbung

Rihannas “Stay – Performed by NFL fans“

Ted Lasso/Jason Sudeikis in „Public Displays of Encouragement“

„Call Me with Timothée Chalet“

„Escape From The Office“

„R.I.P Leon“

Nachfolgend einige der preisgekrönten Videos:

