Seit Anfang Februar lässt sich der MLS Season Pass buchen. Ende Februar startete die Fußball-Saison in den USA. Nun hat sich Eddy Cup – Apple Senior Vice President of Services – in einem seltenen Interview zu dem Deal mit der Major League Soccer geäußert.

Apple Top-Manager spricht über MLS-Deal

Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe. Apple und die Major League Soccer sind einen 10-jährigen Deal eingegangen. In den kommenden 10 Jahren zeigt der MLS Season Pass jedes Livespiel der regulären MLS-Saison, die gesamten Audi MLS Cup Playoffs und den Leagues Cup an einem Ort, mit einheitlichen Anstoßzeiten und ohne Einschränkungen – ein Novum bei Live-Sportübertragungen. Mit einem Abonnement des MLS Season Pass können Fans jedes MLS-Spiel auf Milliarden von Devices über die Apple TV App auf Apple Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com genießen.

Im Gespräch mit CNBC hat sich Eddy Cue nun zur Kooperation mit der MLS geäußert. Zunächst einmal führt Cue den Erfolg von Apple darauf zurück, dass man häufiger „Nein“ als „Ja“ sagt.

„Wir sagen zu fast allem Nein, sagte Cue in einem Gespräch mit Jim Cramer von CNBC beim ersten CNBC CEO Council Summit in Santa Barbara, Kalifornien, am Dienstag. „Wenn man so groß ist wie wir, glaubt man leicht, dass man alles oder jedes schaffen kann, und das stimmt einfach nicht.“

Laut Cue schafft es eine Idee bei Apple nur dann vom Entwurfsbrett, wenn das Unternehmen weiß, dass man diese gut umsetzen kann, und wenn sie den Verbrauchern wirklich am Herzen liegt. Cue verwies in diesem Zusammenhang auf ein berühmtes Zitat des Eishockeyspielers Wayne Gretzky, nach vorne zu blicken, als man über Apples Einstieg in das Sport-Streaming sprach.

„Wir wollten dorthin gehen, wo der Puck hingeht, nicht dorthin, wo der Puck war“, sagte Cue. „Das ist es, was [Gretzky] tut. Er läuft dorthin, wohin der Puck geht, nicht dorthin, wo der Puck ist. Und das ist das Gleiche, was wir mit dem Sport erreichen wollten.“

