Exakt zehn Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die jährliche Worldwide Developers Conference am 05. Juni mit einer Keynote eröffnet. Im Vorfeld laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und dazu gehört es unter anderem, dass Apple die „Apple Developer App“ aktualisiert und auf die bevorstehend Entwicklerkonferenz einstimmt.

Apple Developer App erhält WWDC 2023 Update

Mit der Apple Developer App bietet der Hersteller aus Cupertino seinen Entwicklern eine umfangreiche App an, die nicht nur zur WWDC 2023 allerhand Informationen bereit hält, sondern auch unterjährig einen echten Mehrwert bietet. Mit dem jüngsten Update auf Version 10.4 stimmt Apple die App auf die bevorstehende Entwicklerkonferenz ein. So bietet die App fortan den Zugriff auf die WWDC 2023 Session-Videos, Aktivitäten in Slack, 1-zu-1-Labs und mehr. Zudem hat Apple dem Menü der Symbolleiste „Teilen“ Aktionen hinzugefügt, beispielsweise das Kopieren eines Links einer Sitzung. So könnt ihr Links Video-Sessions schnell und bequem weiterleiten.

Apple wird die WWDC 2023 nutzen, um einen ersten Ausblick auf iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 und watchOS 10 geben. Über die Apple Developer App erhalten Entwickler einen umfangreichen Einblick in die kommenden Neuerungen. Doch nicht nur die diesjährige Entwicklerkonferenz ist Teil der App, auch die vergangenen Jahre mit ihren Neuerungen, Tech Talks etc. sind vertreten.

Die Apple Developer App steht nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für den Mac und Apple TV nur Verfügung.