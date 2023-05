Anfang dieser Woche startete Apple TV+ ein einwöchiges Event rund um „Prehistoric Planet – Staffel 2“. Mittlerweile stehen alle neuen Episoden bereit und zusätzlich hat Apple auf YouTube zwei weitere Appetizer zur Natur-Doku veröffentlicht.

„Prehistoric Planet 2“: Alle Folgen stehen jetzt bereit

Für gewöhnlich machen wir euch mittwochs und freitags auf neue Videoinhalte auf Apple TV+ aufmerksam. In dieser Woche läuft es jedoch etwas anders. Am Montag startet ein einwöchiges Event, bei dem Tag für Tag eine neue Folge von „Prehistoric Planet – Staffel 2“ freigegeben wird. Nachdem wir in den letzten Tagen bereits die Folgen „Inseln“, „Ödland“, Sumpfland“ und „Ozeane“ erlebt haben, steht ab sofort die fünfte und letzte Episode der zweiten Staffel „Nordamerika“ zur Ansicht bereit. Nichts kann Nordamerikas Top-Raubtier, den T.rex einschüchtern, dessen Größe und Biss eine tödliche Kombination darstellen – bis auf einen riesigen, geflügelten Gegner.

Die zweite Staffel präsentiert viele neue Dinosaurier und zeigt noch nie zuvor gesehene Arten, darunter das indische Sauropoden Isisaurus, den nordamerikanischen Troodontiden Pectinodon sowie die riesigen Flugsaurier Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx. In dieser Staffel nimmt die Serie den Zuschauer auch mit in die Lebensräume der Dinosaurier und zeigt die Gefahren, die Abenteuer und sogar die Kameradschaft zwischen den Arten.

Prehistoric Planet 2 – Was Pachycephalosaur Really A Headbutter?

Begleitet wird die zweite Staffel von „Prehistoric Planet“ von mehreren Clips auf YouTube. Ab sofort steht das 7-minütige Video „Was Pachycephalosaur Really A Headbutter?“ zur Ansicht bereit. Zudem könnt ihr euch „Prehistoric Planet 2 — How Fast Was A Mosasaur?“ anschauen“ Mit diesen Clips könnt ihr noch einmal tiefer in die Natur-Dokumentation eintauchen.

