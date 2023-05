Mit „Mein Fotostream“ bietet Apple seit vielen Jahren einen Service an, der es euch ermöglicht, Fotos automatisch in die iCloud hochzuladen. Der Dienst ist mehr oder weniger der Vorgänger von iCloud Fotos und synchronisiert immer die Fotos der letzten 30 Tage mit der iCloud. Das Ganze ist auf 1.000 Fotos beschränkt. Nun hat Apple bestätigt, dass „Mein Fotostream“ zum 26. Juli 2023 eingestellt wird.

Apple stellt „Mein Fotostream“ zum 26. Juli 2023 ein

„Mein Fotostream“ ist ein kostenloser Apple Service, der eure Fotos der letzten 30 Tage (maximal 1.000 Fotos) in die iCloud hochlädt und so auf euren Geräten (iPhone, iPad, Mac und Co.) zugänglich macht. Mit iCloud Fotos wurde „Mein Fotostream“ seinerzeit ersetzt und auch wir haben irgendwann das Feature in den Einstellungen deaktiviert. „Mein Fotostream“ unterstützt JPEG, TIFF, PNG und die meisten RAW-Fotoformate. Videos und Live Photos werden von „Mein Fotostream“ nicht unterstützt.

Nun hat Apple mit einem Support Dokument offiziell bestätigt, dass „Mein Fotostream“ zum 26. Juli 2023 eingestellt wird. Im Rahmen dieser Umstellung wird es nur noch bis zum 26. Juni 2023 (einen Monat vor der Einstellung) möglich sein, Fotos von euren Geräten auf „Mein Fotostream“ hochzuladen. Alle Fotos, die vor diesem Tag beim Dienst hochgeladen werden, werden ab dem Datum des Uploads 30 Tage lang in iCloud gespeichert und sind auf all euren Geräten verfügbar, auf denen „Mein Fotostream“ derzeit aktiviert ist. Ab dem 26. Juli 2023 sind keine Fotos auf iCloud mehr verfügbar, und der Dienst wird eingestellt.

Wichtig: Da sich die in „Mein Fotostream“ gespeicherten Fotos bereits auf mindestens einem eurer Geräte befinden, verliert ihr bei der Einstellung des Dienstes keine Fotos, solange ihr das Gerät mit den Originalfotos habt. Sollte sich ein Foto noch nicht in der Mediathek eines bestimmten iPhone, iPad oder Mac befinden, sichert es unbedingt in der Mediathek auf dem entsprechenden Gerät.

Apple empfiehlt, zukünftig iCloud Fotos zu verwenden. In der Tat ist dies eine sehr komfortable Möglichkeit, Fotos zwischen euren Geräten und der iCloud zu synchronisieren. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass euch Apple nur 5GB kostenlosen iCloud-Speicher zur Verfügung stellt. Sollte dies nicht reichen, müsst ihr iCloud-Speicher dazubuchen. 50GB kosten 0,99 Euro pro Monat, 200GB berechnet Apple mit 2,99 Euro mtl. und für 2TB werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Zudem erhaltet ihr im Rahmen von Apple One 50GB (Apple One Einzelperson), 200GB (Apple One Familie) bzw. 2TB (Apple One Premium).