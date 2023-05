Apple macht in einem neuen Video auf sein Engagement für den Datenschutz aufmerksam. Was den Werbespot von anderen unterscheidet, ist sein filmischer Charakter, der an einen Actionfilm erinnert, und sein Zielpublikum – China.

Im Kampf um die Privatsphäre

Nach dem Erfolg der jüngsten globalen Kampagne „Der Warteraum“, die sich für den Schutz von Gesundheitsdaten konzentriert, hat Apple beschlossen, sich der Privatsphäre auf dem iPhone im Allgemeinen zu widmen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist der neue Spot jedoch nur für Zuschauer in China gedacht, kann jedoch global problemlos über Apples chinesische Webseite gesehen werden.

Der Werbespot vermittelt seine Botschaft ohne Dialoge. Stattdessen nutzt er die Kraft der visuellen Erzählung und die eingängige Melodie eines chinesischen Songs. Apples Titel für das Video lautet grob übersetzt: „Bewahren Sie Ihre persönlichen Daten sicher auf, denn das ist typisch iPhone“.

Das zentrale Thema dreht sich um die drohende Verletzung der Privatsphäre. Wir beobachten einige ominöse Männer in Anzügen, wie sie die iPhone-Nutzung normaler Menschen verfolgen.

Allerdings führt Apple in dieser Datenschutz-Saga einen unerwarteten Helden ein – den Hongkonger Martial-Arts-Superstar Donnie Yen Ji-dan. In einem schicken Anzug, der ganz schwarz ist, bis auf das ikonische weiße Apple-Logo, springt Yen ein, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Mit geschickten Bewegungen und Schnelligkeit bekämpft er die neugierigen Personen und verkörpert Apples Bemühungen, Privatsphäreverletzungen zu bekämpfen.

Im Wesentlichen verleiht die Werbung dem Konzept des Datenschutzes Leben, indem sie es von einer abstrakten Idee zu einer greifbaren, visuell überzeugenden Erzählung verwandelt. Dabei ist das Ganze hochwertig inszeniert. Wäre dies ein Trailer, würden wir uns auf den Film freuen.