WISO Steuer 2023 führt aktuell die App-Charts (gekauft) im Mac App Store an. Die aktuelle Preissenkung der Steuersoftware auf 24,99 Euro dürfte dafür sorgen, dass die App ihre Spitzenposition verteidigt. WISO Steuer 2023 führt nicht nur die Charts im Mac App Store an, sondern kann mit 4,9 von 5 Sternen (bei 581 Bewertungen) ihre Käufer auch voll und ganz überzeugen.

WISO Steuer 2023 vorübergehend nu 24,99 Euro im Mac App Store

Durchschnittlich erhalten Arbeitnehmer 1.674 Euro im Rahmen der Steuererklärung vom Finanzamt zurück. Habt ihr euch schon eure Erstattung für das Jahr 2022 geholt? WISO Steuer 2023 (Steuerjahr 2022) hilft euch dabei, dass ihr eure Einkommensteuer für das abgelaufene Jahr einfach und bequem am Mac (oder PC) erledigen könnt.

Falls ihr in den ersten Monaten dieses Jahres noch nicht dazu gekommen seid, eure Steuererklärung zu erledigen, so könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein. Die Buhl Data Service GmBh bietet ihre Software „WISO Steuer 2023“ vorübergehend zum Sonderpreis über den Mac App Store an. Vielleicht ist das ja das Zeichen, worauf ihr gewartet habt, um mit der Steuererklärung loszulegen.

-> Jetzt WISO Steuer 2023 mit Rabatt im Mac App Store sichern

Die Steuererklärung ist schon lange kein Hexenwerk mehr und ihr könnt euch unkompliziert eure Rückerstattung sichern. In der Tat ist WISO Steuer in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden, so dass ein Großteil der Steuererklärung automatisch geschieht. Ein großer Teil eurer Erklärung wird automatisch vorausgefüllt, ohne dass ihr selbst etwas eintragen müsst. Ihr prüft und bestätigt nur noch die Angaben. Und dann geht alles sofort digital zum Finanzamt. Ohne komplizierte Formulare – und sogar ganz ohne Papier!

Erfreulicherweise versorgen die Entwickler auch unterjährig ihre App mit Softwareupdates. So wurde erst kürzlich ein umfangreiches Update mit verschiedenen Neuerungen veröffentlicht. Die vollständigen Release-Notes findet ihr hier.

Über das lange Pfingstwochenende wurde WISO Steuer 2023 im Preis gesenkt. Aktuell werden nur 24,99 Euro anstatt 34,99 Euro fällig. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 10 Euro bzw. satten 29 Prozent.