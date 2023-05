In einem unerwarteten, aber erfreulichen Fall wurde ein iPhone fast ein Jahr nach seinem Untertauchen im Mendota-See in Madison, Wisconsin, in funktionstüchtigem Zustand gefunden. Diese überraschende Entdeckung wurde vom Four Lakes Scuba Club gemacht, einem Team, das den See etwa viermal im Jahr im Rahmen seiner gemeinnützigen Arbeit reinigt.

Ein bemerkenswerter Fund

Der Scuba Club findet oft eine bunte Mischung von Gegenständen im Mendota-See, wobei der Schwerpunkt auf umweltschädlichen Abfällen wie Plastiktüten, Bechern und Flaschen liegt. Clubpräsidentin Ellen Evans erklärt gegenüber Channel3000, dass zu den Fundstücken auch Möbel, Fahrräder und sogar Smartphones gehören.

„Wenn wir auf Mobiltelefone stoßen, versuchen wir immer, sie aufzuladen. Meistens sind sie nicht funktionstüchtig, aber gelegentlich schon“, berichtet Evans. Gemäß ihrer Praxis luden sie das gefundene iPhone auf, und zu ihrem Erstaunen erwachte es zum Leben. Das voll funktionsfähige iPhone wurde dann dem UW-Madison Police Department zur weiteren Vorgehensweise übergeben.

Die Polizei verschwendete keine Zeit und beauftragte einen Ermittler mit dem Fall. Mithilfe der gespeicherten Daten des iPhone gelang es ihnen, die Besitzerin ausfindig zu machen. Es handelte sich um Ellie Eisenberg, eine Absolventin der UW-Madison. Als sie von der Polizei kontaktiert wurde, reagierte Eisenberg zunächst ungläubig. Immerhin verlor sie ihr Smartphone im Sommer 2022 bei einem Bootsausflug mit Freunden, was nun fast ein Jahr zurücklag.

Als die Studentin ihr iPhone verlor, traf sie die pragmatische Entscheidung, es zu ersetzen, sodass der Anruf der Polizei eine Überraschung darstellte.

„Ich nahm den Hörer ab, sah die Nummer 608 und dachte mir: ‚Okay? Es ist das UW-Madison Police Department‘, und ich befürchtete: ‚Oh, das kann nicht gut sein'“, erinnert sie sich.

In einer sympathischen Mischung aus Ungläubigkeit und Freude klärte Eisenberg die Polizei über ihr Missgeschick auf, das nun doch noch ein gutes Ende nahm.

Das Modell des iPhone wurde in dem Erlebnisbericht nicht explizit erwähnt, aber die gezeigten Fotos lassen vermuten, dass es sich um ein iPhone 12 oder 13 handelt. Diese iPhone-Modelle sind gemäß iP68 wasser- und staubdicht. Auch wenn die Geräte nicht dafür ausgelegt sind, nach einem Jahr Untertauchen noch zu funktionieren, ist es doch immer wieder erstaunlich, dass einige von ihnen tatsächlich so widerstandsfähig sind. In dem Zusammenhang gab es bereits einige Berichte. So hatten wir unter anderem schon iPhones im Meer oder auch in einem zugefrorenen Fluss.