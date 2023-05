Im Vorfeld einer iPhone Ankündigung fertigen Case-Hersteller für gewöhnlich Dummys auf Basis von geleakten schematischen Zeichnungen und Spezifikationen an. Den Kollegen von MacRumors liegt ein Set an iPhone 15 Dummys vor, die uns die erwarteten Design-Anpassungen der kommenden iPhone Generation vor Augen halten.

Der Wechsel zu USB-C

Auf den ersten Blick ähnelt die iPhone 15 Serie den iPhone 14 Modellen sehr stark. Doch im Detail zeigen sich einige Designänderungen und Funktionsverbesserungen. Eine dieser Änderungen ist der Ersatz der traditionellen Lightning-Anschlüsse durch USB-C-Anschlüsse bei allen Modellen, um die Ladekonsistenz mit einem Standard-USB-C-Kabel zu gewährleisten.

Obwohl die USB-C-Anschlüsse bei den iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modellen gleich aussehen, wird erwartet, dass die Pro-Variante eine schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit unterstützt, möglicherweise mit Thunderbolt-Unterstützung. Eine signifikante Änderung bei diesen Modellen könnte Apples Schritt sein, bestimmte Funktionen auf „Made for iPhone“-Kabel zu beschränken, aber dieser Aspekt ist aktuell nur ein Gerücht und bleibt bei den Dummy-Modellen nicht nachweisbar.

Die Ästhetik und Rückseite der iPhone 15 Serie

Was das Design betrifft, so hat die iPhone 15 Serie eine weichere Ästhetik, mit abgerundeten Ecken für ein angenehmeres Griffgefühl. Gerüchten zufolge könnten die iPhone 15 Pro Modelle von einem Edelstahl- zu einem Titangehäuse übergehen, wobei diese Veränderung in den Dummys nicht umgesetzt wurde.

Alle Dummy-Modelle weisen jedoch eine Rückseite aus Milchglas auf, ein Element, das bisher nur den Pro-iPhones vorbehalten war. Das könnte auf eine mögliche Standardisierung dieses Merkmals für alle iPhone 15 Varianten hindeuten.

Dynamic Island für alle Modelle

Es wird erwartet, dass alle vier iPhones im Jahr 2023 die Dynamic Island anstelle einer Notch bieten werden. Eine Neuerung, die beim iPhone 14 Pro und Pro Max bereits im vergangenen Jahr umgesetzt wurde.

Im Gegenzug könnten die Pro-Modelle dieses Jahr einen deutlich schmaleren Rand erhalten. Das iPhone 15 Pro Max soll sogar eine Bildschirm-Randbreite von nur 1,55 mm vorweisen. Diese Änderungen sind in dem Video nur schwer erkennbar, wurden jedoch bereits von mehreren inoffiziellen Quellen bestätigt.

Lautstärketaste und mögliche Änderungen

Ein kurioses Merkmal der iPhone 15 Pro und Pro Max Dummy-Modelle ist eine einheitliche Lautstärketaste. In den letzten Monaten verdichteten sich zunächst die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 15 Pro (Max) alle physischen Tasten durch Solid-State-Tasten ersetzen wird, einschließlich eines einzigen, neu gestalteten Lautstärkeschalters.

Nachdem vor kurzem bekannt wurde, dass Apple das Solid-State-Konzept nicht umsetzt, sickerte auch durch, dass die iPhone 15 Pro Modelle wieder ein Zwei-Tasten-Design für das Lautstärkemodul erhalten. Somit basieren die gezeigten Dummy-Modelle wahrscheinlich auf Daten vor Apples Last-Minute-Änderung. Gewissheit erhalten wir hier wahrscheinlich erst, wenn Apple die neuen Geräte im September vorstellt.

Die Einführung einer Aktionstaste

Sicherer ist laut der Gerüchteküche, dass Apple die Stummschalttaste abschafft und stattdessen eine Aktionstaste einführt, die sich bei den Pro-Dummy-Modellen zumindest andeutet. Das Konzept der Aktionstaste kennen wir bereits von der Apple Watch Ultra.

Die Taste bietet die Möglichkeit, verschiedene Funktionen auszuführen. Diese können zuvor vom Nutzer festgelegt werden. Der Taste können Funktionen auf Systemebene zugewiesen werden, wie das Starten der Stoppuhr, das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe oder der Kamera.

Kamera-Verbesserung für das iPhone 15 Pro Max

Während das Kamera-Layout laut den Dummy-Modellen unverändert bleibt, wird erwartet, dass das iPhone 15 Pro Max mit einem neuen Periskop-Objektiv ausgestattet wird, das einen bis zu 6-fachen optischen Zoom bietet.

Dementsprechend wird es unter der Haube einige Änderungen geben. Ein Periskop-Objektivsystem verwendet in der Regel ein primäres Objektiv, um ein Bild aufzunehmen, wobei ein Winkelspiegel oder Prisma das Licht in einem 90-Grad-Winkel auf ein sekundäres Objektiv umlenkt, das es dann an den Bildsensor weiterleitet. Um die Brennweite zu verlängern, sind der Bildsensor und die Sekundärlinse seitlich im Inneren des Smartphones angeordnet, was wertvolle Fläche beansprucht.

Aufgrund der abgewinkelten Reflexion des Lichts im Periskop-System wird das Teleobjektiv wahrscheinlich quadratisch sein, anders als das runde Teleobjektiv des iPhone 14 Pro Max. Der Kameraausschnitt des iPhone 15 Pro Max wird von außen betrachtet jedoch weiterhin rund sein.

Aus Platzgründen wird dieses Upgrade voraussichtlich nur für die iPhone 15 Pro Max Variante verfügbar sein.