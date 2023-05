Seit ihrer Einführung sind die AirPods ein Synonym für schlankes Design und ein weißes Finish. Anscheinend spielte Apple jedoch mit der Idee, etwas Farbe mit ins Spiel zu bringen. So deckte der eifrige Sammler Kosutami auf, dass das Unternehmen auch an AirPods in verschiedenen Farbvarianten bzw. einer farbenfrohen Ladecase-Auswahl gearbeitet hatte.

Fünf verschiedene Farboptionen passend zum iPhone 7

Kosutami ist bekannt dafür, Prototypen und obskure Produktgeschichten auszugraben. Jetzt berichtet er, dass Apple an farbigen AirPods gearbeitet hat. Anhand einer Reihe von Bildern zeigt der Sammler ein AirPods-Ladecase, das von der Standardfarbe Weiß abweicht.

Laut den Informationen war Apples ursprünglicher Plan, die AirPods passend zum Farbschema des iPhone 7 abzustimmen:

Apple used to release color version of 1st gen AirPods, they planned to make Pink, ProductRED, Purple, Black, Blonde.

Reason of that: they wanted to match the color with iPhone 7. (Purple version of iPhone 7 cancelled at last)

And it’s been cancelled. #appleinternal #Apple pic.twitter.com/AaQqrJZbSr — Kosutami (@KosutamiSan) May 30, 2023

Im Gegensatz zu den zahlreichen Apple-Prototypen, die nie in Produktion gehen, wurde das farbenfrohe AirPods-Projekt erst spät in der Entwicklung eingestellt. „Es wurde erst in der DVT- oder PVT-Phase abgesagt, was bedeutet, dass sie den Plan erst kurz vor der Markteinführung aufgegeben haben“, so die Quelle von Kosutami.

Kurz vor der Massenproduktion abgesagt

DVT (Design Validation Test) und PVT (Product Validation Test) sind Phasen, in denen die Herstellungs- und Produktionsprozesse abgeschlossen werden und Qualitätssicherungsprüfungen stattfinden. Der Produktionsstopp in diesen Phasen deutet darauf hin, dass die bunten AirPods kurz davor waren, in Massenproduktion zu gehen.

Kosutamis Fotos zeigen weiße AirPods (in einer blauen Schutzhülle), die in einem farbigen Case stecken, was Fragen über das tatsächlich von Apple beabsichtigte Design aufwirft. Somit bleibt ungewiss, ob diese Farboptionen auch auf die AirPods selbst oder nur auf ihre Lade-Cases angewendet werden sollten.

Die Enthüllung dieser Prototypen lässt die Frage aufkommen, welche anderen farbenfrohen technischen Schätze Apple noch in seinen Gewölben versteckt hält. Kosutami zeigte beispielsweise vor kurzem, dass Apple an einem zu den iPhone-Farben passendes MagSafe-Ladegerät gearbeitet hat. Wie bei den AirPods scheint es, dass auch dieses Projekt in der Prototyping-Phase gestoppt wurde.