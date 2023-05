Die Worldwide Developers Conference 2023 rückt immer näher. Gerade einmal sechs Tage trennen uns noch von der eröffnenden Keynote am kommenden Montag (05. Juni). Im Vorfeld präsentiert Apple nun verschiedene Gewinner der WWDC 2023 Swift Student Challenge. Diese programmieren, um ihre Leidenschaft mit der Welt zu teilen.

Apple präsentiert Gewinner der WWDC 2023 Swift Student Challenge

Als Apple Ende März seine diesjährige Entwicklerkonferenz ankündigte, startet der Hersteller aus Cupertino im selben Atemzug die sogenannte Swift Student Challenge. Mittlerweile stehen die Gewinner längst fest. In diesem Jahr hat Apple die Zahl der Gewinner von 350 in den Vorjahren sogar auf 375 erhöht, damit noch mehr Schüler und Studierende an der Veranstaltung teilnehmen und für ihre Kunstfertigkeit und ihren Einfallsreichtum gewürdigt werden können.

In einem aktuellen Artikel im Apple Newsroom geht Apple exemplarisch auf drei Gewinn der diesjährigen Swift Student Challenge ein. Parallel dazu möchten wir euch allerdings auf beeindruckende Geschichten der diesjährigen Swift Student Challenge aus Deutschland aufmerksam machen und haben uns beispielhaft Timo Eichelmann, Henri Bredt und Jonas Kahl rausgepickt.

Timo Eichelmann ist 21 Jahre alt und wohnt in Delbrück (Nähe Paderborn). Er programmiert seit der 8. Klasse und hat im Jahr 2020 seine ersten Schritte in der iOS Entwicklung mit SwiftUI unternommen. Die diesjährige WWDC wird seine erste WWDC als Stipendiat sein. Timo ist durch seinen Onkel zum Programmieren gekommen und kennt sich mit Swift relativ gut aus, da ihm gerade SwiftUI und die APIs von Apple gut liegen und er immer Spaß daran hat neue Funktionen zu entdecken und sich weiterzubilden. Der Grund warum Timo mit der iOS-Entwicklung angefangen hat war ein anderer Entwickler und ehemaliger Gewinner der Swift Student Challenge (Leo Mehlig), der mit seiner Tagesplaner App „Structured“, seine eigene App mit großem Erfolg veröffentlicht hat.

Aktuell ist Timo Dualer Student im Bereich Wirtschaftsinformatik an der FHDW Paderborn. Mit Memory – Dein Tagebuch ist er bereits mit einer eigenen App im Apo Store vertreten.

Henri Bredt ist ein 22-jähriger Student im Studiengang User Experience Design an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Im Jahr 2019 begann er selbstständig Swift zu lernen. Programmieren lernen hat ihn begeistert, da er damit die Möglichkeit gewinnen konnte, seine Ideen zu realisieren. Nun träumt er davon Indie-Entwickler zu werden. Er möchte in Vollzeit Apps, die ihn begeistern, entwickeln und im Idealfall davon leben können. Er hat bereits mehrere Apps im App Store (GlanceCal – Menu Bar Calender und Thoughts). Aktuell arbeitet Henri an einem Inspirationsmanager, den er plant im August zu veröffentlichen.

Er plant, in diesem Jahr für die WWDC nach Kalifornien zu reisen, um unter anderem am Special Event at Apple Park teilzunehmen.

Jonas Kahl ist 18-jähriger Schüler in der Oberstufe am Gymnasium Marienschule in Lipperbruch. Erste Programmiererfahrungen sammelte er bereits in der Grundschule mit Lego Mindstorms, danach hat er die Swift Playgrounds App entdeckt und mit dem ersten Tutorials begonnen, Swift zu lernen. Jonas schätzt Swift als sehr leicht zu lernende Programmiersprache mit guter Unterstützung durch viele hilfreiche Tutorials. Kürzlich hat der Nachwuchs-Programmierer seine erste App veröffentlicht, mit der man virtuelle Blumensträuße erstellen und an Freunde und Familie verschicken kann. Diese virtuellen Blumensträuße nennen sich iFlower, genauso wie die App und möchte damit auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Auch ein paar Zukunftspläne hat Jonas schon. In der Zukunft plant er weitere tolle Apps zu entwickeln, die Menschen in verschiedensten Bereichen helfen. Dabei möchte er gerne Machine Learning Modelle nutzen, um den Menschen die vielfältigen Möglichkeiten von K.I. näher zu bringen.