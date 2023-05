In einem eleganten Zug entwickelte Apple mindestens einen Prototyp für eine farbige Version seines iPhone MagSafe-Ladegeräts und deutet damit die Möglichkeit an, seine Farbpalette über die typische silberne Variante hinaus zu erweitern. Das lässt zumindest der Sammler @KosutamiSan vermuten, der von einer solche Vorabversion berichtet.

Laut dem Apple-Sammler deuten Prototyp-Informationen, die er erhalten hat, darauf hin, dass Apple in Erwägung zieht, sein aktuelles MagSafe-Ladegerät in einer „farbigen Version“ herauszubringen, ähnlich wie das „USB‑C auf MagSafe 3 Kabel“, welches das Unternehmen für das MacBook Air herstellt.

Apple legt dem MacBook Air ein farblich passendes USB‑C auf MagSafe 3 Kabel bei, bietet es aber auch separat in den vier MacBook Air-Farben zum Kauf an: Space Grau, Mitternacht, Polarstern und Silber.

Laut @KosutamiSan hat Apples Prototyp des farbigen iPhone MagSafe-Ladegeräts eine stärkere Farbsättigung als die MagSafe-Stromkabel für das MacBook. Der Sammler hat ein Bild eines MagSafe-Pucks in der Farbe Polarstern als Beispiel geteilt und behauptet, dass Apple ähnliche Farbversionen für ein noch nicht veröffentlichtes Modell als Prototyp entwickelt hat.

Recently got some prototype and informations. It shows that the MagSafe charger used to have colored version, just like their’s MagSafe MacBook Charging cable-but with more saturation. (Also tried on the unreleased Magic Charger) pic.twitter.com/n5wi18jYhX

— Kosutami (@KosutamiSan) May 27, 2023