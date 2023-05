Apple bereitet sich auf einen strategischen Schritt vor, indem das Unternehmen an einem live gestreamten Shopping-Event auf dem Tmall Online-Marktplatz von Alibaba in China teilnimmt. Dieser wegweisende Moment soll sich auf die Präsentation des iPhone 14 und der Apple Watch konzentrieren und Verbraucher mit exklusiven Rabatten locken.

Apple bei Chinas größtem Shopping-Event

Apple nimmt schon seit Jahren regelmäßig an Chinas riesigem Shopping-Event „6.18“ teil, das mit dem Black Friday, Cyber Monday und Amazon Prime Day vergleichbar ist. Dieses Mal nimmt die Präsenz des Tech-Giganten jedoch eine neue Dimension an, da Alibaba im Zuge des Events auch einen Shopping-Live-Stream übertragen wird.

Das Live-Shopping-Event zieht mehr als 500 Millionen Nutzer an und ist damit der größte Internetmarkt der Welt. Die Vorfreude auf das Debüt von Apple in der Live-Veranstaltung ist groß, immerhin übertraf sich Apple im vergangenen „6.18″-Event selbst und verkaufte fast 7 Millionen iPhones und war damit der erfolgreichste Smartphone-Hersteller auf der Veranstaltung.

Die South China Morning Post erwartet, dass die Einbeziehung in das live gestreamte Event auf dem Tmall-Marktplatz den Verkauf des iPhone 14 in China erheblich ankurbeln wird. Der offizielle Apple Store auf Alibabas Tmall hat einen Teaser veröffentlicht, der einen kleinen Einblick in das bevorstehende Live-Event gibt. Käufer können sich auf vergünstigte Artikel freuen, wie zum Beispiel das iPhone 14 Pro mit 128 Gigabyte Speicherplatz, das von seinem ursprünglichen Preis von 7.999 Yuan (ca. 1.050 Euro) auf 6.499 Yuan (ca. 850 Euro) gesenkt wurde.

Das „6.18“-Festival fand früher am 18. Juni statt, um den Jahrestag des Initiators JD.com zu feiern, wird aber jetzt von konkurrierenden Plattformen übernommen und läuft etwa einen Monat lang. Der Shopping-Live-Stream findet bereits heute statt. Apple gibt zwar keine spezifischen iPhone-Verkaufsdaten in Form von Stückzahlen bekannt, aber wir können davon ausgehen, dass wir einige Analystenschätzungen sehen werden, sobald das „6.18″-Shopping-Event zu Ende ist. Dieser Schritt von Apple wird als innovative Strategie angesehen, um seine Position auf dem boomenden chinesischen Markt weiter zu festigen, und verspricht ein aufregendes Einkaufserlebnis für seine Kunden.