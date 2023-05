Nachdem Apple im Jahr 2021 Primephonic gekauft hatte, führte das Unternehmen im März Apple Music Classical auf dem iPhone ein. Ab sofort können auch Klassik-Liebhaber mit Android-Smartphones den Dienst nutzen. So bietet Apple die eigenständige App jetzt im Google Play Store an. Für die Nutzung des Dienstes wird ein Apple Music oder Apple One Abonnement vorausgesetzt. Für iOS-Nutzer steht die App im App Store zur Verfügung.

Apple erweitert seinen klassischen Musikservice auf Android

Apple Music und Apple Music Classical sind auf dem iPhone zwei unterschiedliche Apps. Während beide Apps ein ähnliches Design haben, geht Apple Music Classical einen deutlich detaillierteren Weg im Umgang mit den Metadaten. Die gleichen Unterschiede gelten nun auch für Apple Music und Apple Music Classical für Android.

Dieser Vorstoß in die Android-Welt ist ein weiterer Schritt in Apples kontinuierlichem Engagement für klassische Musik. Im August 2021 kündigte das Unternehmen die Übernahme des Klassik-Streamingdienstes Primephonic an und plante, diesen über eine eigene App in das Apple Music-Ökosystem zu integrieren. Die anschließende Einführung von Apple Music Classical im März bot ein maßgeschneidertes Erlebnis für Liebhaber klassischer Musik und eine Plattform, die sich auf das Entdecken und Hören konzentriert.

Wie das iOS-Pendant ist auch die Android-Version von Apple Music Classical eng an die Ästhetik und Funktionalität der ursprünglichen Plattform angelehnt. Die App bietet Zugang zu über fünf Millionen klassischen Titeln, darunter auch hochwertige Neuerscheinungen, sowie zu Hunderten von kuratierten Wiedergabelisten und Tausenden von exklusiven Alben, darunter Aufnahmen weltberühmter Orchester. Weitere Funktionen wie Komponistenbiografien und eingehende Untersuchungen von Schlüsselwerken bereichern das Nutzererlebnis zusätzlich.

Apple Music Classical unterscheidet sich von anderen Anbietern vor allem durch die Art und Weise, wie die Anwender das Angebot durchsuchen und nutzen. Im Gegensatz zur breiteren Apple Music-Plattform ermöglicht die App die Suche nach Komponisten, Werken, Dirigenten und vielem mehr, was eine genauere Erkundung der klassischen Musiklandschaft ermöglicht. Zusätzlich bieten redaktionelle Anmerkungen und Beschreibungen umfassende Einblicke, um das Verständnis des Nutzers für das Material zu verbessern.

Getreu seinem detailorientierten Ansatz hat Apple sogar hochauflösende digitale Porträts von berühmten Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Johann Sebastian Bach für die App anfertigen lassen. Diese Porträts spiegeln die Farbpalette und die künstlerischen Einflüsse der jeweiligen klassischen Epochen der Komponisten wider und versprechen für die Zukunft weitere einzigartige Kunstwerke. Apple arbeitet zudem mit Künstlern und klassischen Musikinstitutionen zusammen, um exklusive Inhalte und Aufnahmen anzubieten.