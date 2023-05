In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Apple TV+ ein Teaser-Video, um bevorstehende Filme und Serien der kommenden Wochen und Monate ins Rampenlicht zu rücken. Unter dem schlichten Titel „Upcoming Series und Films“ steht nun ein weiteres kurzes Video bereit, welches uns auf die Original-Inhalte für den Sommer 2023 einstimmt.

Apple TV+ präsentiert Serien und Filme für den Sommer 2023 [inkl. Teaser-Video]

Die Teaser-Videos, die Apple von Zeit zu Zeit veröffentlicht, geben einen guten Überblick, was uns in nächster Zeit erwartet.

Nun hat Apple TV+ hat einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der eine elektrisierende Reihe mit Spannung erwarteter Apple Original-Serien und -Filme hervorhebt, die in den kommenden Monaten ihr weltweites Debüt auf Apple TV+ geben werden. Der Teaser bietet neu veröffentlichtes Filmmaterial und einen Einblick in die kommenden Komödien, die größten Dramen und Stars der Apple Original-Titel, darunter „Platonic“, „The Crowded Room“, „Swagger – Staffel 2“, „Hijack“, „The Afterparty – Staffel 2“, „Foundation – Staffel, „Stephen Curry: Underrated“, „Lessons in Chemistry“, „Masters of the Air“, „Sugar“, „The Morning Show – Staffel 3“, „The Beanie Bubble“, „Flora und Son“, „Loot – Staffel 2“, „Palm Royale“ und mehr.