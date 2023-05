EcoFlow PowerStream ist ab sofort erhältlich. Dabei handelt es sich um das weltweit erste intelligente Balkonkraftwerk mit tragbarem Stromspeicher. Das System kann euren Haushalt auch nachts mit Strom versorgen. Das zukunftsweisende System ermöglicht es Nutzern, rund um die Uhr auf Solarenergie zuzugreifen und gleichzeitig ihre Energierechnung zu senken. Auch im Falle eines Stromausfalls sind Bewohner auf der sicheren Seite, denn PowerStream bietet eine zuverlässige Notstromversorgung.

EcoFlow PowerStream: Balkonkraftwerk ist da

Im vergangenen Monate kündigte EcoFlow mit PowerStream ein neues Balkonkraftwerk an, das mit einer mobilen Powerstation kombiniert werden kann. Ab sofort ist die Komplettlösung EcoFlow PowerStream erhältlich. Sie umfasst den EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter, Solarmodule, Smart Plugs und die EcoFlow-App zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit. Das System bietet bestehenden EcoFlow-Nutzern einen nachhaltigen Wert, da es mit allen tragbaren EcoFlow-Powerstationen – einschließlich der neuesten DELTA 2 Max – kompatibel ist. Mit einer Basiskapazität von 2.048 Wh, die sich auf 6.144 Wh erweitern lässt, ist die DELTA 2 Max ein echtes Kraftpaket.

PowerStream kann überschüssige Energie, die tagsüber erzeugt wird, im tragbaren Kraftwerk speichern. So ist sichergestellt, dass die gesamte Solarenergie ohne Verschwendung genutzt wird. Die gespeicherte Energie kann das Haus auch nachts oder bei unzureichender Sonneneinstrahlung mit Strom versorgen.

Der Hersteller spricht von, dass PowerStream mit einer maximalen Solarleistung von 800 W rund 1039 kWh Strom pro Jahr erzeugt

Preise und Verfügbarkeit

PowerStream ist im EcoFlow-Shop und bei Amazon erhältlich. Das System wird in drei Kits angeboten, wobei der Mikrowechselrichter und die Solarmodule in allen drei Kits in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit sind.

Das No Storage Kit enthält einen EcoFlow PowerStream-Mikrowechselrichter, vier flexible 100-W-Solarmodule, ein EcoFlow BKW-DELTA EB-Kabel, zwei EcoFlow Super-Flachkabel und zwei EcoFlow Smart Plugs. Der Preis liegt bei 893,35 Euro.

Das 1kWh Storage Kit ist sowohl für die Wohnung als auch für das Haus geeignet. Es enthält neben den Komponenten des No Storage Kits eine DELTA 2 Powerstation und kostet 2.092,35 Euro.

Das 2kWh Storage Kit ist für den Hausgebrauch und umfasst das 1kWh Storage Kit, jedoch mit zwei starren 400-W-Solarmodulen anstelle von vier flexiblen 100-W-Solarmodulen – und die neue DELTA 2 Max ist ebenfalls an Bord. Der Preis liegt bei 2.509,39 Euro.

