Apples Ausflug in die Welt der Virtual-Reality-Spiele beginnt womöglich mit einem Paukenschlag. So könnte das erfolgreiche Virtual-Reality-Rhythmusspiel „Beat Saber“ einer der Titel sein, die Apple für sein kommendes AR/VR-Headset am Montag vorstellen wird. Das lässt zumindest ein Tweet des Beat-Games-Mitbegründers Jaroslav Beck vermuten.

Wird „Beat Saber“ Teil von Apples VR-Abenteuer?

In dem Tweet freut sich der „Beat Saber“-Erfinder Jaroslav Beck auf den 5. Juni. Demnach können wir uns schon mal Popcorn bereitstellen, denn an dem Datum erwartet uns etwas Großes.

June 5th is going to be🍿🕶️ — Jaroslav Beck (@JaroslavBeck) May 30, 2023

Der Termin fällt genau auf die Eröffnungs-Keynote der WWDC 2023, auf der Apple sein Mixed-Reality-Headset vorstellen will, das wahrscheinlich den Namen „Reality Pro“ tragen wird. Obwohl es keine offizielle Bestätigung gibt, verleiht der Zeitpunkt des Tweets und die Tatsache, dass Beck Apple selten erwähnt, dem für den 5. Juni geplanten Event einen zusätzlichen Hauch von Spannung.

Da Apple sich angeblich darauf vorbereitet, in das VR-Universum einzutreten, deuten Gerüchte auf eine Zusammenarbeit mit ausgewählten Spieleentwicklern hin. Diese sind anscheinend gerade dabei, ihre bestehenden Inhalte für Apples „Reality Pro“-Headset anzupassen. „No Man’s Sky“-Entwickler Sean Murray soll ebenfalls mit an Bord sein. Wenn die jüngsten Gerüchte stimmen, wäre „Beat Saber“ ein phänomenaler Gewinn für Apple. Das Spiel hat einen beeindruckenden Ruf im Bereich der VR-Spiele und spricht durch seine simple aber faszinierende Spielmechanik ein großes Publikum an.

Mit Lichtschwertern in den Apple-Kosmos

„Beat Saber“ ist ein bekanntes Virtual-Reality-Rhythmusspiel, bei dem Spieler in einer futuristischen Umgebung mit zwei Lichtschwertern farbige Blöcke zerschlagen. Jeder Block repräsentiert einen Beat in der Musik. Spieler müssen die Blöcke in der von den Pfeilen auf den Blöcken angegebenen Richtung zerschlagen, wobei rote und blaue Blöcke jeweils mit dem entsprechenden Lichtschwert getroffen werden müssen.

Das Spiel belohnt Präzision und Timing, wobei die Spieler ihre Fähigkeiten auf einer Reihe von Schwierigkeitsstufen verbessern können. „Beat Saber“ ist nicht nur ein spannendes Spiel, sondern aufgrund des hohen körperlichen Einsatzes auch ein beliebtes Fitness-Tool. Wer weiß, womöglich stellt uns Apple am Montag auch eine Schnittstelle für die Fitness-App vor, dank der VR-Spiele getrackt werden können, um beispielsweise Erfolge freizuschalten.

Exemplarisch haben wir hier den aktuellen Sony PS VR2 „Beat Saber“-Trailer für euch: