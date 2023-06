Apple hat einen einzigartigen Demonstrationsbereich im Apple Park eingerichtet. Ziel ist es, das neue AR/VR-Headset „Reality Pro“ praxisnah zu präsentieren. Bloombergs Mark Gurman berichtet, dass der Tech-Gigant beabsichtigt, nach der Enthüllung auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) nächste Woche die anwesenden Gäste die Mixed-Reality-Welt des Unternehmens selber testen zu lassen.

Demonstrationen des „Reality Pro“-Headsets

Das AR/VR-Headset wird am 5. Juni ausgewählten WWDC-Teilnehmern und Medienvertretern vorgeführt. Darüber hinaus will Apple im Laufe des Sommers weitere Vorführungen organisieren. Das AR/VR-Gerät, das in der Gerüchteküche als „Apple Reality Pro“ bezeichnet wird, soll Ende dieses Jahres oder Anfang 2024 auf den Markt kommen.

Es ist nicht einfach, eine virtuelle Welt zu vermitteln, wenn die Zuschauer sie nicht selber erleben können. Deswegen können die geladenen Gäste auf der WWDC Apples Mixed-Reality-Headset in einem speziellen Bereich selber ausprobieren.

Eine erwartete Funktion des Headsets ist ein verbessertes FaceTime-Erlebnis. Diese Funktion wird es Nutzern ermöglichen, individuelle virtuelle Meetings mit nahezu fotorealistischen Avataren zu führen, was einen Schritt über die aktuellen Memoji-ähnlichen Figuren hinausgeht. Apples Ziel ist es, das Gefühl zu vermitteln, dass die Nutzer in einem gemeinsamen Raum interagieren.

Die kommenden Demonstrationen werden sich laut Bloomberg auf dieses immersive FaceTime-Erlebnis konzentrieren. Sie werden auch Apple TV+ Inhalte zeigen und einen Blick auf Spiele in einer Virtual-Reality-Umgebung beinhalten.

Apple hat eigens für diese Vorführungen eine große Arena im Apple Park errichtet. Der Standort dieses speziellen Bereichs befindet sich in der Nähe der Basketballplätze, die an das Fitnesscenter für die Mitarbeiter des Unternehmens angrenzen. Das Technologieunternehmen plant, diese Demonstrationen den ganzen Sommer über durchzuführen.

Die mit Spannung erwartete Enthüllung des Headsets wird am Montag, dem 5. Juni, während der WWDC-Keynote stattfinden. Zu den weiteren Ankündigungen von Apple auf der Konferenz gehören neue Funktionen in iOS 17, eine überarbeitete Benutzeroberfläche für die Apple Watch mit watchOS 10, das Debüt des 15 Zoll MacBook Air und vieles mehr.