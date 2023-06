Das Staffelfinale zu „Ted Lasso – Staffel 3“ steht mittlerweile auf Apple TV+ bereit. Begleitend dazu hat Apple mit „Ted Lasso – Richmond Till We Die“ einen kurzen Clips auf YouTube veröffentlicht. Auch „Prehistoric Planet 2“ wurde noch einmal mit einem kurzen Clip bedacht.

Ted Lasso – Richmond Till We Die

Mit einem lachenden und weinenden Auge haben wir das Staffelfinale von „Ted Lasso – Staffel 3“ verfolgt. Die letzte Klappe ist gefallen und es steht in den Sternen, ob die Serie – in welcher Form auch immer – eine Fortsetzung nimmt.

Mit dem Clip „Ted Lasso – Richmond Till We Die“ lassen die Verantwortlichen die abgelaufene Staffel noch einmal Review passieren. Nehmt euch 6 Minuten und 28 Sekunden Zeit und erlebt einen Blick hinter die Kulissen und auf die Highlights der dritten Staffel.

Prehistoric Planet 2 – What Else Lived Alongside The Dinosaurs?

In der vergangenen Woche veranstaltete Apple TV+ ein einwöchiges Event rund um „Prehistoric Planet – Staffel 2“. Mittlerweile stehen alle Episoden bereit, so dass ihr die Natur-Doku in vollem Umfang genießen könnt.

Rund um die Doku hat Apple verschiedene Clips auf YouTube veröffentlicht. Mit „Prehistoric Planet 2 – What Else Lived Alongside The Dinosaurs?“ steht nun ein weiteres kurzes Video bereit, welches euch einen Einblick in die Welt der Dinosaurier verschafft.