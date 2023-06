Vor kurzem hat Apple Dutzende neuer Stellen für Ingenieure und Wissenschaftler, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, ausgeschrieben. Eine weitere neue Stellenausschreibung von Apple bestätigt nun das wachsende Interesse in dem Bereich. Dieses Mal ist Apple speziell auf der Suche nach Software-Ingenieuren mit Kenntnissen in generativer KI und Mixed-Reality-Umgebungen, was in Anbetracht des kommenden „Reality Pro“-Headsets durchaus spannend werden könnte.

Die neue Stelle setzt voraus, dass der Ingenieur über Kenntnisse im Bereich des maschinellen Lernens verfügt und ein großes Interesse an konversationeller und generativer KI hat. Diese Technologien sind die Grundlage für KI-Tools wie ChatGPT. Apple-CEO Tim Cook äußerte kürzlich sein Interesse an generativer KI und sagte, diese Technologie sei „mehr als nur das Thema des Tages“ und „sicherlich sehr interessant“, räumte aber auch die damit verbundenen Herausforderungen ein.

Die New York Times berichtete Anfang des Jahres, dass Apples Entwicklungsteam mit „sprachgenerierenden Konzepten“ für Siri experimentiert. Ein Fund im Code von tvOS 16 unterstützt diesen Bericht und deutet darauf hin, dass Apple Fortschritte bei der KI für Siri macht. Allerdings befindet sich diese Entwicklung noch in der experimentellen Phase, ohne dass ein klarer Zeitplan für die praktische Anwendung vorliegt.

Die jüngste Stellenausschreibung bestätigt auch Spekulationen über Apples bevorstehenden Vorstoß in die Mixed-Reality-Welt. In der Stellenbeschreibung heißt es, dass der eingestellte Ingenieur innovative Modelle nutzen wird, um Anwendungen mit Apples Spitzentechnologien zu entwickeln, insbesondere Augmented und Virtual Reality (AR/VR).

Das mit Spannung erwartete „Reality Pro“-Headset von Apple soll ein Ultra-Premium-Produkt sein, dessen Preis bei rund 3.000 Dollar liegen könnte. „Reality Pro“ wird laut den aktuellen Gerüchten auf dem neuesten Stand der Technik sein, darunter 4K Micro-OLED-Displays, fortschrittliche Kameras sowie eine Vielzahl von Sensoren und ein leistungsstarker Apple Silicon Chip.

The Information berichtete im Januar, dass Apple plant, dass Benutzer ihre eigenen Anwendungen auf dem „Reality Pro“-Headset mit Siri entwickeln können. Mit generativer KI könnte dieser Traum Wirklichkeit werden. Während die Ankündigung des Headsets auf der kommenden WWDC 2023 erwartet wird, könnte die KI-basierte Siri noch mehr Zeit benötigen, um sich zu verwirklichen.

Apple wird sein technologisches Angebot verändern und spricht selber von einer „neuen Ära“. Es wäre ein kühner und dabei ein sehr spannender Schritt in Richtung der Integration von generativer KI und Mixed Reality. Die Strategie verspricht, eine aufregende Ära für das Unternehmen und die Kunden zu werden.

