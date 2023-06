Apple wird in der kommenden Woche zur Worldwide Developers Conference neue Macs ankündigen, davon gehen die meisten Experten aus. Auch Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg rechnet mit mehreren neuen Macs. Nun konkretisiert er seine Annahme noch einmal, in dem er fest davon ausgeht, dass Apple unter anderem einen aktualisierten Mac Studio präsentiert.

Gurman berichtet per Twitter, dass einer neuen Macs intern mit dem Codenamen „J475“ bezeichnet. Der aktuelle Mac Studio hört auf die interne Bezeichnung „J375“. Dies suggeriert, dass das Modell „J475“ eine neue Generation des Mac Studio sein könnte.

Erst vor wenigen Tagen bestätige Gurman, dass Apple neue Macs mit M2 Max und M2 Ultra testet. Der M2 Max kommt bereits seit Januar dieses Jahres beim 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro zum Einsatz kommt. Der M2 Ultra wäre komplett neu und stellt den Nachfolger des M1 Ultra dar, der aktuell beim Mac Studio verbaut wird.

Bei dem ersten oben genannten Mac, den Apple getestet hat, handelt es sich um einen Mac mit ‌M2-Max-Chip mit acht Hochleistungskernen, vier Effizienzkerne, einer 30-Kern-GPU und 96 GB RAM. Der Chip entspricht dem Chip, den Apple bei der M2 Max Version des 16 Zoll MacBook Pro verbaut.

Can confirm Apple is nearing the introduction of a new Mac codenamed J475. What’s the codename of the current Mac Studio? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni

— Mark Gurman (@markgurman) June 1, 2023