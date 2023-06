Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die neue Drama-Serie „The Crowded Room“ mit Tom Holland in der Hauptrolle am 09. Juni auf Apple TV+ startet. Im Vorfeld gibt es nun ein neues „An Inside Look“-Video.

Apple TV+ veröffentlicht „The Crowded Room – An Inside Look“

Nachdem Apple im Laufe des Mai den offiziellen Trailer zu „The Crowded Room“ veröffentlicht hatte, geht es nun mit einem weiteren kurzen Clip zur kommenden Apple Original-Serie weiter. In diesem führt euch die Besetzung und Crew hinter die Kulissen der neuen limitierten Serie.

„The Crowded Room“ folgt der Geschichte von Danny Sullivan (gespielt von Tom Holland), der 1979 wegen seiner Beteiligung an einer Schießerei in New York City verhaftet wird. Die Serie hat die Form eines fesselnden Thrillers, der Dannys Lebensgeschichte durch eine Reihe von Interviews mit der engagierten Verhörspezialistin Rya Goodwin (gespielt von Amanda Seyfried) darstellt. Im Laufe der Interviews erfahren die Zuschauer mehr über die mysteriösen Ereignisse aus Dannys Vergangenheit, die ihn geprägt haben und zu einer lebensverändernden Enthüllung führen.

Neben Tom Holland sind Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz sowie die Gaststars Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski und Zachary Golinger in der Serie zu sehen.

Alles in allem besteht die Serie aus zehn Episoden. Zum Start am 09. Juni warten die ersten drei Folgen auf euch. Anschließend folgen immer freitags bis zum 28. Juli neue Episoden.