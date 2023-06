Die Technikwelt wartet gespannt auf Apples WWDC am kommenden Montag. Das Unternehmen wird auf der Auftakt-Keynote der Entwicklerkonferenz voraussichtlich sein lang erwartetes Mixed-Reality-Headset vorstellen. Apples neues Produktsegment hat eine Flut von Gerüchten ausgelöst. Die meisten konzentrieren sich auf das Design, die Funktionalität und den stattlichen Preis von schätzungsweise 3.000 US-Dollar. 9to5Mac hat sich kurz vor der Enthüllung des Headsets als Ziel gesetzt, die Gerüchte noch einmal Revue passieren zu lassen und zeigt bei der Gelegenheit ein spannendes Konzept zu Apples neuem AR/VR-Headset.

Erkenntnisse aus Patenten und Gerüchten

Wir beginnen mit einem Bericht von The Information. Er wurde vor über zwei Jahren veröffentlicht und bot wertvolle Einblicke in einen Prototyp. Begleitet wurde er von einer Skizze. Diese Skizze war eine künstlerische Wiedergabe auf der Grundlage von Prototypenbildern. Schnell wurden Designer von der Skizze inspiriert und erstellten 3D-Modele des Headsets, das aufgrund einer Namensanmeldung in der Gerüchteküche den Namen „Reality Pro“ erhielt.

Die Anfänge dieser Design-Ideen entwickelten sich mit dem Eintreffen neuer Gerüchte immer weiter. Das finale Design neigt offenbar zu einer Skibrillen-Optik. Wenn die Gerüchte zutreffen, wird „Reality Pro“ einen Aluminiumrahmen mit einer gebogenen Glasfront haben. Dabei soll das Gehäuse des Headsets nur wenig dicker als ein iPhone sein.

Design-Details: Vom Reality Dial bis zur Frontanzeige

Es wird über zwei physische Tasten spekuliert. Die rechte Seite des Headsets könnte einen „Reality Dial“ beherbergen, ähnlich der Digital Crown. Damit könnten Benutzer zwischen AR- und VR-Ansichten wechseln. Die linke Seite könnte eine Funktionstaste für die Softwarenutzung aufweisen.

Es wird von Sensoren und Kameras gesprochen, die in den Rahmen integriert sind. Sie könnten sich hinter der Glasfront verbergen. Gerüchte deuten sogar auf einen Bildschirm an der Front hin, der den Ausdruck des Benutzers widerspiegelt. Skeptiker sehen dies jedoch eher als internen Witz als echtes Feature an.

Eine weitere Neuerung unter VR-Headsets betrifft das Design des Trageriemens. Es wird erwartet, dass er der Apple Watch ähnlich sein wird, mit einem kleinen Unterschied. Die linke Seite wird ein einziges Stück bilden. Das Kopfband wird nur auf der rechten Seite abnehmbar sein.

Entgegen den ursprünglichen Plänen wird das Headset nicht über einen eingebauten Akku verfügen. Stattdessen müssen Benutzer möglicherweise ein mit dem Headset verbundenen Akkupack tragen. Das Akkumodul ähnelt dem MagSafe Battery Pack und soll eine Akkulaufzeit von etwa zwei Stunden bieten. Durch den Einsatz eines externen Akkus kann das Headset leichter sein, was den Tragekomfort verbessern sollte. Allerdings bedeutet dies auch, dass während der Benutzung ein unschönes Kabel aus dem Headset herausragt und der Benutzer den Energiespender in einer Tasche oder an einem Gürtel an seiner Kleidung aufbewahren muss.

Die große Enthüllung

Während Apple mit einem innovativen Design auftrumpfen wird, liegt der wahre Gamechanger vermutlich in den Displays. Berichten zufolge handelt es sich um Micro-OLED-Bildschirme mit einer Diagonalen von 1,4 Zoll. Sie bieten 4K pro Auge und über 5000 Nits Helligkeit.

Doch nicht nur die Displays sind ihrer Konkurrenz vermutlich voraus. Apple verfolgt einen ambitionierten Ansatz und wird das „Reality Pro“-Headset mit der neuesten Technik ausstatten. Das Gerät soll rund 14 Kameramodule beinhalten, die reale Bewegungen erfassen und in virtuelle Bewegungen umwandeln.

Zudem sind laut den aktuellen Gerüchten eine Iris-Scan-Funktion, Mimik-Tracking, Handgestensteuerung, ein leistungsstarker Apple Silicon Chip und vieles mehr mit an Bord. Sowohl Kurz- als auch Langstrecken-LiDAR-Scanner kümmern sich dabei um eine dreidimensionale Erfassung von Objekten und Entfernungen.

Apples Mixed-Reality-Headset wird voraussichtlich am Montag, dem 5. Juni, im Rahmen der Auftakt-Keynote der WWDC 2023 enthüllt. Die Keynote startet um 19:00 Uhr. Wir werden das Special Event mit einem Live-Ticker begleiten. Dieser startet um 18:30 Uhr.