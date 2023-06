Apple nutzt verschiedene YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Dieses Mal dreht es sich um den Erkennungsmodus in der Lupe.

Video: So nutzt ihr den Erkennungsmodus in der Lupe auf dem iPhone mit LiDAR

Seit dem Update auf iOS 16 und iPadOS 16 könnt ihr euer iPhone oder iPad mit LiDAR verwenden, um unterwegs Personen und Objekte in deiner Nähe zu erkennen. Die Personen- und Türerkennung und die Bildbeschreibungen in der Lupe bieten euch eine umfassende Beschreibung eurer Umgebung, einschließlich Text und Symbolen, der Entfernung der Tür und der Art und Weise, wie ihr sie öffnet. Die Funktion richtet sich in erster Linie an Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen.

Um den Erkennungsmodus in der Lupe zu aktivieren, müsst ihr die Lupe zunächst auf dem kompatiblen iPhone oder iPad öffnen. Nun tippt ihr auf das Einstellungen-Symbol und anschließend auf „Einstellungen“. Im nächsten Schritt klickt ihr auf das „+“-Zeichen, um den Erkennungsmodus einzufügen. Die Erkennungsfunktionen „Personenerkennung“, „Türerkennung“ und „Bildbeschreibung“ könnt ihr weiter unten im Einstellungsmenü konfigurieren.

Wenn ihr nun in der Lupe den Erkennungsmodus über das zugehörige Symbol aktiviert, nimmt das iPhone oder iPad seinen Dienst auf. Einzeln können nun die „Personenerkennung“, „Türerkennung“ und „Bildbeschreibung“ aktiviert werden. Entsprechende Beschreibung werden euch nun aufgeführt bzw. angesagt. Weitere Informationen zum Thema findet ihr im iPhone-Benutzerhandbuch.