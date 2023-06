Apple Vision Pro ist da. Apple hat die eröffnende Keynote zur Worldwide Developers Conference genutzt, um um „Apple Vision Pro“ sein erstes AR-/VR-Headset anzukündigen. Genau genommen, wird Apple Vision Pro als erster räumlicher Computer bezeichnet.

Apple kündigt Apple Vision Pro an

Apple hat zur WWDC Apple Vision Pro vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen räumlichen Computer, der digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Welt verbindet und es Benutzern gleichzeitig ermöglicht, präsent und mit anderen in Verbindung zu bleiben.

Apple Vision Pro erstellt eine unendliche Leinwand für Apps, die über die Grenzen eines herkömmlichen Displays hinaus skaliert und eine vollständig dreidimensionale Benutzeroberfläche einführt, die durch möglichst natürliche und intuitive Eingaben gesteuert wird. Die Bedienung erfolgt durch die Augen, Hände und Stimmen des Nutzers. Das begleitende Betriebssystem visionOS, dem weltweit ersten räumlichen Betriebssystem, ermöglicht Apple Vision Pro seinen Anwender die Interaktion mit digitalen Inhalten auf eine Weise, die ihnen das Gefühl gibt, sie seien physisch in ihrem Raum vorhanden. Dabei setzt Apple auf ein ultrahochauflösendes Anzeigesystem, das 23 Millionen Pixel auf zwei Displays verteilt. Benutzer mit Sehkorrekturbedarf (Brille) verwenden optische Einsätze von ZEISS, um visuelle Wiedergabetreue und Eye-Tracking-Genauigkeit sicherzustellen.

Apple verspricht außergewöhnliche, neue Erfahrungen. Demnach verleiht Apple Vision Pro dem leistungsstarken Personal Computing eine neue Dimension, indem es die Art und Weise verändert, wie Benutzer mit ihren Lieblings-Apps interagieren, Erinnerungen festhalten und noch einmal erleben, atemberaubende Fernsehsendungen und Filme genießen und sich über FaceTime mit anderen verbinden. Gefühlt habt ihr eine „unendlich“ große Leinwand vor Augen und ein fortschrittliches Spatial Audio-System auf den Ohren.

Das Ganze ermöglicht ein immersives Videoerlebnis, neue Gaming-Arten, FaceTime auf einem neuen Level, immersive Umgebungen, lebendige Erinnerungen, neue Apps und vieles mehr.

Apple setzt bei Vision Pro auf ein neues Dual-Chip.Design. So kommt neben dem M2 Chip der brandneue R1-Chip zum Einsatz. Apple verbaut 12 Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofone, um sicherzustellen, dass sich Inhalte in Echtzeit so anfühlen, als würden sie direkt vor den Augen des Benutzers erscheinen. R1 streamt neue Bilder innerhalb von 12 Millisekunden auf die Displays – 8x schneller als ein Wimpernschlag. Apple Vision Pro ist für den ganztägigen Einsatz konzipiert, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist, und für eine Nutzung von bis zu zwei Stunden mit seinem externen Hochleistungsakku.

Spannend ist auch Optic ID. Optic ID ist ein neues sicheres Authentifizierungssystem, das die Iris eines Benutzers unter verschiedenen unsichtbaren LED-Lichteinwirkungen analysiert und sie dann mit den registrierten Optic ID-Daten vergleicht, die durch die Secure Enclave geschützt sind, um Apple Vision Pro sofort freizuschalten. Die Optic ID-Daten eines Benutzers sind vollständig verschlüsselt, für Apps nicht zugänglich und verlassen nie das Gerät. Dies bedeutet, dass sie nicht auf Apple-Servern gespeichert werden.

Preis & Verfügbarkeit

Apple Vision Pro kostet 3.499 Dollar und ist ab Anfang 2024 enden USA erhältlich. Weiter Ländern folgen später im kommenden Jahr.