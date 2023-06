Apple hat auf der WWDC 2023 neue Gesundheitsfunktionen für iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 vorgestellt. Die neuen Tools und Erfahrungen zielen darauf ab, die Gesundheitsversorgung zu erweitern und den Nutzern neue Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Gesundheit zu bieten. Hierzu zählen unter anderem Funktionen für die mentale sowie Sehgesundheit, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und unter strengen Datenschutzbedingungen entwickelt wurden.

Ein Fokus auf mentale Gesundheit

Die mentale Gesundheit spielt eine zentrale Rolle im allgemeinen Wohlbefinden und kann Einfluss auf das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen haben. Mit den neuen Funktionen in iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 stellt Apple Tools zur Verfügung, die den Nutzern dabei helfen, ihre momentane Gefühlslage und tägliche Stimmungen zu protokollieren.

Durch die Reflexion des eigenen Gemütszustands können Nutzer ihr emotionales Bewusstsein steigern und ihre Widerstandsfähigkeit entwickeln. Dafür können sie durch motivierende multidimensionale Formen scrollen und auf einer Skala von „Sehr gut“ bis „Sehr schlecht“ auswählen, wie sie sich fühlen. Zudem können sie Assoziationen auswählen, die ihren Gefühlen zugrunde liegen, und diese Gefühle mit Begriffen wie „Dankbar“ oder „Besorgt“ beschreiben.

Die Health App liefert den Nutzern nun wertvolle Einblicke in die möglichen Einflüsse auf ihren Gemütszustand, wie zum Beispiel Assoziationen oder Lebensstilfaktoren wie Schlaf oder Sport. Auch Tools zur Erkennung von Depressionen und Angstzuständen sind in der App enthalten. Damit kann die Risikostufe bestimmt und bei Bedarf Kontakt zu Ressourcen in der Umgebung aufgenommen werden.

Wichtige Features für die Sehgesundheit

Kurzsichtigkeit gehört zu den häufigsten Sehbehinderungen weltweit. Um dem entgegenzuwirken, hat Apple neue Hilfestellungen für die Sehgesundheit entwickelt. Ein Feature ist die Möglichkeit, die im Tageslicht verbrachte Zeit zu messen, was empfohlen wird, um das Risiko von Kurzsichtigkeit zu reduzieren. Ein weiteres Feature ist „Bildschirmentfernung“. Es nutzt die TrueDepth Kamera und macht die Nutzer darauf aufmerksam, wenn sie über einen längeren Zeitraum weniger als 30 cm Abstand zum Display haben.

Die Health App kommt auf das iPad

Mit der Einführung der Health App auf dem iPad in iPadOS 17 können Nutzer ihre Gesundheits- und Fitnessdaten an einem zentralen, sicheren und privaten Ort speichern und einsehen. Die App wurde für das große Display des iPads optimiert und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Verwaltung der Gesundheitsdaten, zum Teilen mit Angehörigen oder Pflegepersonal und zur Nutzung von Trends und Highlights zur Verbesserung der Gesundheit.

Weitere Neuerungen: Medikamente, Tagebuch und Fitness+

In den Updates für iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 gibt es noch einige weitere neue Funktionen mit Fokus auf die Gesundheit. Eine davon betrifft das Feature „Medikamente“. Nutzer haben nun die Möglichkeit, Erinnerungen zu erhalten, wenn sie vergessen, ihre geplante Medikamenteneinnahme zu protokollieren.

Eine weitere Neuerung stellt die Tagebuch-App in iOS 17 dar. Diese ermöglicht es den Anwendern, ihre täglichen Erlebnisse aufzuschreiben und sich daran zu erinnern. Dadurch können sie reflektieren und ihre Dankbarkeit ausdrücken. Die App verwendet maschinelles Lernen, um personalisierte Einträge vorzuschlagen. Diese Vorschläge basieren auf den kürzlichen Aktivitäten der Nutzer, wie z.B. Fotos, Personen, Orte und Trainingseinheiten. So wird das Schreiben im Tagebuch erleichtert.

In Apple Fitness+ gibt es ebenfalls neue Funktionen. Mit „Eigene Pläne“ können Nutzer individuelle Trainings- oder Meditationspläne basierend auf verschiedenen Kriterien wie Tag, Dauer und Trainingsart erstellen. Durch die Funktion „Stapel“ können mehrere Trainings und Meditationen ausgewählt und nahtlos hintereinander ausgeführt werden. Zusätzlich lässt sich mit „Audiofokus“ die Lautstärke der Musik oder der Stimmen der Trainer priorisieren.

Datenschutz bei Apple

Bei der Entwicklung aller Gesundheitsfeatures steht der Datenschutz im Mittelpunkt. Die Gesundheitsdaten der Nutzer sind verschlüsselt und werden nur auf ihren Geräten gespeichert. Die Nutzer entscheiden selbst, ob und mit wem sie ihre Daten teilen möchten.

Mit den neuen Funktionen in iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 hat Apple einen großen Schritt in Richtung einer personalisierten Gesundheitsversorgung gemacht. Das Ziel ist es, den Nutzern mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Gesundheit zu kontrollieren und sie dabei zu unterstützen, ein gesundes sowie ausgeglichenes Leben zu führen.