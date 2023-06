Der Countdown läuft und mit großer Vorfreude warten wir auf die erste Apple Keynote des Jahres 2023. Diese startet pünktlich um 19:00 Uhr und im Vorfeld hat Apple zur Vorbereitung seinen Online Store vorübergehend vom Netz genommen.

Kommt heute neue Apple Hardware?

Die Stunden sind gezählt. Ab 19:00 Uhr informiert Apple am heutigen Montag im Rahmen der WWDC Keynote über die Neuheiten aus Cupertino. In guter alter Tradition hat Apple im Vorfeld seinen Online Store in den Wartungsmodus versetzt, um die letzten Vorbereitungen zu treffen.

Falls ihr derzeit versucht, den Apple Online Store zu betreten, so müsst ihr euch ein paar Stunden gedulden. Aktuell ist das Apple Online-Kaufhaus nicht erreichbar. Unmittelbar nach der WWDC 2023 Keynote wird der Online Store dann wieder erreichbar sein.

Bei der WWDC dreht es sich in erster Linie um Softwarethemen. Nichtsdestotrotz hat Apple seine Entwicklerkonferenz regelmäßig genutzt, um neuen Hardware vorzustellen. Auch in diesem Jahr könnte dies der Fall sein. In den letzten Wochen ging verstärkt ein 15 Zoll MacBook Air durch die Gerüchteküche. Dieses könnte heute vorgestellt werden. Aber auch ein neuer Mac Studio und ein Mac Pro sind denkbar. Erleben wir zudem ein Apple Headset? Gerüchten zufolge soll dieses heute ebens auf der Agenda stehen. Lassen wir uns überraschen.

Die Keynote beginnt um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Spätestens, wenn der Apple Store zurück am Netz ist, erhalten wir die Antwort, welche Neuerungen eingepflegt wurden. Sobald der Store wieder erreichbar ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Hinweis: Wir würden uns freuen, wenn ihr euren Einkauf im Apple Online Store über einen unserer Werbelinks vornehmt. Für euch ändert sich am Preis nichts, wir erhalten allerdings eine kleine Provision vom Verkaufspreis.

