watchOS 10 ist da. Apple hat im Rahmen der WWDC-Keynote ein großes Update für die Apple Watch angekündigt. Genau wie iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma wird auch watchOS 10 im Herbst für Jedermann zur Verfügung stehen. Wir sagen euch, mit welchen Neuerungen ihr rechnen könnt.

Neue Designsprache und Navigation

Blicken wir zunächst auf das neue Grund-Design von watchOS 10. Apple Watch Apps, darunter Wetter, Aktien, Home, Karten, Nachrichten, Weltuhr und andere, nutzen jetzt mehr Displayfläche der Apple Watch, damit noch mehr Informationen auf einen Blick sichtbar sind. Ein neuer Smart Stapel enthält Widgets, die je nach der aktuellen Situation der Nutzer Informationen genau zur richtigen Zeit anzeigen. Er kann einfach durch Drehen der Digital Crown von jedem Zifferblatt aus aufgerufen werden.

Zum Beispiel zeigt Wetter zu Beginn des Tages die Vorhersage, und auf Reisen zeigt der Smart Stapel Bordkarten aus Wallet. Kalender und Erinnerungen erscheinen oben im Stapel, um bevorstehende Meetings oder Aufgaben anzuzeigen, und laufende Apps, wie zum Beispiel Podcasts, werden ebenfalls nach oben verschoben, damit ihr einfach auf sie zugreifen könnt. Mit dem Smart Stapel könnt ihr außerdem beeindruckende Zifferblätter wie „Porträts“ erleben und trotzdem schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen erhalten.

Neue Zifferblätter

Auch in diesem Jahr sind beim großen watchOS-Update neue Zifferblätter an Bord. Konkret gibt es mit dem Palette und Snoopy gleich zwei neue Zifferblätter. insbesondre Snoopy sieht spannend aus. Die Charaktere interagieren und spielen mit den Uhrzeigern, reagieren auf das Wetter in der Umgebung und werden sogar aktiv, wenn ihr trainiert.

Radfahren

watchOS 10 macht die beliebte Radfahren-Aktivität noch besser, mit fortschrittlichen neuen Messwerten, Ansichten und Nutzererfahrungen. Nach dem Starten eines Radfahrtrainings über die Apple Watch in watchOS 10 wird es automatisch als Live-Aktivität auf dem iPhone angezeigt und füllt nach einem Tippen das ganze Display aus. Trainingsansichten wie Herzfrequenzbereiche, Höhe, Rennstrecke, Eigene Trainings und die neue Ansicht „Geschwindigkeit beim Radfahren“ wurden für die Displaygröße des iPhone optimiert, das am Fahrrad befestigt werden kann, um alles einfach im Blick zu behalten.

Zudem kann sich die Apple Watch mit Bluetooth kompatiblem Radzubehör wie Leistungsmessern, Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren verbinden. Dies ermöglicht ganz neue Messwerte wie Radfahrleistung (Watt) und Trittfrequenz (U/Min) sowie zusätzliche Trainingsansichten wie „Leistungsbereiche“. Verbindungen über Bluetooth werden für Indoor- und Outdoor-Radfahrtrainings sowie für GymKit unterstützt.

Wandern

Mit watchOS 10 erzeugt die Kompass App automatisch zwei neue Wegpunkte: Der Wegpunkt „Last Cellular Connection“ schätzt den letzten Ort mit Mobilfunkempfang, was nützlich sein kann, um Nachrichten zu laden oder einen Anruf zu tätigen. Bei einem Notfall gibt der Wegpunkt „Last Emergency Call“ näherungsweise an, wo das Gerät auf der zurückgelegten Strecke zum letzten Mal bei irgendeinem verfügbaren Anbieter Empfang gehabt hat, sodass ein Notruf getätigt werden kann.

Bei der Vorbereitung von Routen nutzt die neue Ansicht „Höhe“ Daten des Höhenmessers und ermöglicht so eine dreidimensionale Ansicht gespeicherter Wegpunkte. Und beginnend in den USA zeigt Apple Karten eine neue topografische Karte mit Höhenlinien, Schummerung, Höhendetails und interessanten Orten.

Mentale Gesundheit und Sehgesundheit

Mit der Achtsamkeit App in watchOS 10 können Nutzer diskret und einfach ihre momentanen Gefühle und Tagesstimmungen festhalten. Um das Risiko von Kurzsichtigkeit zu mindern, empfiehlt das International Myopia Institute Kindern, täglich mindestens 80 bis 120 Minuten im Freien zu verbringen. Mit watchOS 10 gibt es auf der Apple Watch jetzt die Möglichkeit, die tagsüber im Freien verbrachte Zeit mithilfe des Umgebungslichtsensors zu messen.

Weitere watchOS 10 Updates

Mit NameDrop können Nutzer Kontaktinformationen einfach teilen, indem sie ihre Apple Watch an das iPhone einer anderen Person halten. Apple Watch Nutzer können NameDrop auch verwenden, indem sie die Taste zum Teilen in „Meine Karte“ in der Kontakte App oder die Kompli­kation „Meine Karte“ auf dem Zifferblatt antippen und dann ihre Apple Watch an die Apple Watch einer anderen Person halten.

Offline-Karten auf dem iPhone zeigen Turn-by-Turn Navigation, die geschätzte Ankunftszeit, Orte in Karten und mehr an, wenn keine WLAN- oder Mobilfunkverbindung verfügbar ist. Diese Features können auch auf einer gekoppelten Apple Watch genutzt werden, die sich in der Nähe des iPhone befindet.

Nutzer können jetzt direkt auf ihrer Apple Watch die Wiedergabe einer FaceTime Videonachricht starten und sie ansehen. Außerdem wird jetzt Gruppen FaceTime Audio auf der Apple Watch unterstützt.

Die Medikamente App kann Erinnerungen anzeigen, wenn Anwender die Einnahme eines Medikaments 30 Minuten nach der geplanten Zeit nicht protokolliert haben.

In Apple Fitness+ gibt es jetzt „Eigene Pläne“, eine neue Art, individuelle Trainings- oder Meditationspläne basierend auf Tag, Dauer, Trainingsart und mehr zu erhalten. Mit dem Feature Stapel können Nutzer mehrere Trainings und Meditationen auswählen und nahtlos hintereinander ausführen. Und mit Audiofokus lässt sich die Lautstärke der Musik oder der Stimmen der Trainer priorisieren.

Verfügbarkeit

Die Beta 1 zu watchOS 10 steht ab sofort für eingetragene Entwickler zur Verfügung. Die Public Beta folgt im Juli. watchOS 10 wird ab Herbst als kostenloses Software-Update für die Apple Watch Series 4 oder neuer in Kombination mit iPhone Xs oder neuer unter iOS 17 erhältlich sein. . Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar.